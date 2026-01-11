La Vega si rialza Alfieri, che beffa! 

Riecco la Vega Dolianova. Nella dodicesima giornata della B maschile di volley ha ripreso confidenza con la vittoria ed ha battuto 3-0 il Volley San Marzano (25-17, 25-23, 25-22). Successo che vale il sorpasso sulla formazione napoletana e il settimo posto. Nel secondo e terzo set nonostante il distacco minimo, la Vega non ha mai dato l’impressione di soffrire, riprendendo il controllo del gioco dopo qualche concessione agli avversari.

Serie B1 femminile

È stata vicino al colpo grosso, ma la Capo d’Orso Palau deve accontentarsi di un punto. A Garlasco è stata battuta 3-2 (25-22, 14-25, 25-22, 23-25, 15-13) dal Volley 2001 secondo in classifica. Il primo set sembrava in cassaforte. Palau si è fermata sul 21-17 subendo un break di 7-0. Avanti nel tie break, Garlasco ha poi sorpassato difendendo il vantaggio minimo.

Quasi una beffa per la Pan Alfieri battuta in casa dal Bellusco 3-0 (24-26, 22-25, 26-28). Primo set sempre all’inseguimento e aggancio sul 22-22, sul 24-24 le lombarde hanno indovinato le giocate vincenti. Nel terzo l’Alfieri, sotto 18-24, ha annullato sei match point portandosi avanti con Boso e Anello. Ma non è bastato.

Serie B2 femminile

La Phi Volley La Maddalena ha scoperto le carte. Con la settima vittoria consecutiva, 3-0 al Frascati (25-15, 26-24, 25-19) la squadra di Buonavita ha consolidato il terzo posto. Un solo momento di incertezza, quando nel secondo set Frascati ha annullato un distacco di 5 punti, agganciando sul 24-24. Due sconfitte interne per La Smeralda Ossi e Quadrifoglio Porto Torres, battute 3-0 dal Santa Lucia Roma e dal Volley Terracina. ( m.c. )

