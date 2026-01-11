la tiber non lascia scampo a Sennori 

Tiber 97

Sennori 88

Tiber Roma : Belmaggio 10, Gaeta 9, Algeri 16, Lentini 17, N. Piazza 12, Gentile 4, Fantauzzi 2, Terzoni 9, Romanelli 4, C. Piazza, Della Corte 2, Perago 12. Allenatore Cilli

Klass Sennori : Cordedda 4, Puggioni 8, Sanna 13, Nwokoye 16, Merella 8, Cabras 10, Tola 2, Pisano 10, Fara, Hubalek 17. Allenatore Piras

Parziali : 29-11; 54-39; 80-58

La Klass Sennori resta in fondo alla classifica della Serie B Interregionale. I romangini non riescono a dare continuità all’ultima affermazione interna contro la San Paolo Ostiense e cadono sul parquet della Tiber Roma per 97-88.

Un assalto a testa bassa nell’ultimo quarto non è bastato: troppo deficitario l’avvio, con Hubalek e compagni che hanno perso troppo terreno per riuscire a contrastare il predominio dei romani.

Pronti via, la Tiber ha messo in piedi un break di 12-0 guidata da Gaeta. Sofferente in attacco (appena 4 punti realizzati nei primi 6 minuti), la Klass si è staccata sul -20 già nel primo quarto (Lentini per il 29-9).

Nel prosieguo di gara le cose non sono migliorare per i sennoresi, tenuti sempre a distanza di sicurezza da un avversario incisivo soprattutto con le soluzioni interne. Toccate le 22 lunghezze di vantaggio nel finale di terzo periodo, la Tiber si è rilassata nel finale e Sennori ne ha approfittato per accorciare progressivamente il gap, senza però mettere a repentaglio il successo dei laziali. ( ro.r. )

