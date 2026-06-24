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A Vancouver.
25 giugno 2026 alle 00:11

La Svizzera si prende il primato 

Batte il Canada nello scontro diretto e conquista il Gruppo B 

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Svizzera 2

Canada 1

Svizzera (4-2-3-1) : Kobel; Jaquez (29’ st Widmer), Elvedi, Akanji, Ro-

dríguez; Freuler, Xhaka; Sow (29’ st Aebischer), Manzambi (40’ st Fassnacht), Vargas (35’ st Ndoye); Embolo (40’ st Itten). Ct Yakin.

Canada (4-4-2) : Crépeau; John-

ston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea (38’ st Shaffelburg); Buchanan (30’ st P. David), Saliba, Choinière (13’ st Eustáquio), Ahmed (13’ st Millar); J. David, Larin (13’ st Oluwaseyi). Ct Marsch.

Arbitro : Abatti (Brasile).

Reti : st 1’ Vargas, 12’ Manzambi, 31’ P. David.

Vancouver . La festa è della Svizzera. Nello “spareggio” per il primo posto del Gruppo B, gli elvetici superano 2-1 il Canada e chiudono davanti ai padroni di casa, che però possono comunque esultare per la prima storica qualificazione alla fase a eliminazione diretta ai Mondiali (nel 1986 e 2022 fuori ai gironi senza mai fare punti). Sarebbe bastato un pareggio al Canada per chiudere primo, promuovendo anche la Svizzera: il rischio di un “biscotto” ai danni di Bosnia e Qatar era concreto, ma non si è affatto realizzato.

La gara

La Svizzera fa valere il superiore tasso tecnico e all’11’ va vicina al vantaggio con Embolo, ma Crépeau respinge con il corpo. Manzambi si avventa sulla palla, conclusione murata da Cornelius. La risposta canadese è sui piedi di Larin, a tu per tu con Kobel, ma in fuorigioco. Le veloci verticalizzazioni sono la strada frequentata dai ragazzi di Yakin, mentre il Canada è più manovriero. Episodio curioso alla mezz’ora: Xhaka fa per battere una punizione, Larin gli sposta la palla e si becca un calcione dall’avversario che non riesce a frenare lo slancio della gamba. L’arbitro brasiliano Abatti li ammonisce entrambi. Il Canada chiude in attacco e al 41’ il diagonale di Ahmed dalla sinistra costringe Kobel a mettere in angolo.

Le reti

Dopo appena 39 secondi dal rientro in campo la Svizzera passa. Embolo apre lo spazio in area per Vargas che, servito da Manzambi, batte Crépeau con un rasoterra sul secondo palo. Il Canada deve reagire, anche se l’ampia differenza reti sulla Bosnia gli garantisce ancora la qualificazione. I padroni di casa provano a reagire subito e alzano molto il baricentro. Ma al 12’ incassano la seconda rete: Embolo, spalle alla porta, attende l’arrivo di Manzambi il cui tiro passa sotto il corpo di Crépeau. Promise David, appena entrato, accorcia al primo pallone toccato con una conclusione di destro (31’) ma l’assedio canadese l’ultimo quarto d’ora più recupero non sposta più.

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