VaiOnline
La storia.
24 dicembre 2025 alle 00:41

La super collezionista di presepi 

Così Cenzina Podda ha raccolto duecento Natività da tutto il mondo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cenzina Podda ha 76 anni e per passione colleziona presepi. Ne ha oltre duecento, di ogni tipo e misura. Un’esposizione di vere e proprie opere d’arte, diventata ormai da record. «Ma ho una casa grande da farceli stare tutti», dice orgogliosa.

Molti li ha fatti lei con le sue mani, all’uncinetto, dentro semi, noci o pigne, altri li ha comprati qua e là. «Ogni viaggio la prima cosa che faccio è comprare un presepe». E poi ci sono quelli che ha ricevuto in dono fino a raggiungere appunti un numero record. Alcuni in questi giorni sono in nostra nella chiesetta di Bonaria, a fianco alla basilica di Sant’Elena dove tutti li potranno ammirare fino al 6 gennaio.

La passione

«È iniziata da ragazzina» racconta, «perché a casa si è sempre fatto il presepe e poi perché mio fratello lavorava il legno e faceva con le sue mani statuine e capanne». Da lì in poi è cominciato tutto, «mi piaceva tantissimo realizzarli da sola, con l’uncinetto, quando ho imparato, con la plastilina, così come capitava». Fino a quando sono cominciati i viaggi, «un po’ ovunque, in Andorra, Barcellona, Siviglia, Gerusalemme ovunque andavo prendevo una Natività, tante le ho trovate nei paesini della Sardegna, come uno fatto di pane». Strano ma vero all’appello manca Napoli, «proprio lì non sono mai stata ma spero di andarci presto».

Il primo non si scorda mai, «era un presepe semplice la capanna con San Giuseppe, la Madonna e il Bambino, acquistato a Modena». Poi sono arrivati gli altri: quello da Siviglia con i personaggi in costume, «uno dall’America latina che mi aveva regalato vent’anni fa una bambina del catechismo», uno minuscolo dentro una sorta di conchiglia dal Portogallo e ancora quelli di Lourdes, i presepi egiziani, quelli cinesi, uno di Dorgali in porcellana fredda. «Quello col seme dell’albero di Giuda l’ho fatto io così come quelli dentro le pigne e le ghiande che ho venduto per beneficenza». Bellissimi poi, in mostra in chiesa, sono quelli del Kenya con i personaggi di foglie di mais e le casette di paglia.

Ricerca continua

«Prima li tenevo esposti tutto l’anno in casa» dice ancora Podda, «poi però sono diventati troppi, è diventato troppo impegnativo e ora li ho conservati e catalogati. A Natale poi una buona parte lì porto qui in chiesa». E alla fine è vero, «sì forse faccio concorrenza a Orietta Berti» sorride, «lei con le sue collezioni di bambole e acquasantiere, io con quella di presepi». E «la raccolta non è certo finita. Cercherò sempre i presepi nei miei viaggi e continuerò fin che posso a farli anche con le mie mani». Uno degli ultimi è quello in una delle tegole della cupola della basilica che erano state conservate, dopo la sostituzione, per essere vendute per beneficenza.

«Miei figli sono molto contenti di questa mia passione», conclude, «anzi mi stimolano ad allestire tutto per dare allegria in casa e avere l’atmosfera natalizia».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Per l’esponente del Psd’Az la Regione perderà ogni possibilità di controllo

«La fusione degli scali sardi è un’operazione di potere»

L’ex assessore Moro attacca: è una speculazione in un settore strategico, così si penalizza chi viaggia 
Lorenzo Piras
Governo

Manovra da 22 miliardi, ok dopo le tensioni

Giorgetti: «Fatte cose impossibili». Rischio anticostituzionalità, salta la norma sulle Authority 
le storie

Natale senza tetto«Sotto un ponte anche nelle feste»

I volontari della Croce Rossa  in soccorso degli indigenti 
Mauro Madeddu
La storia

Natale in Sardegna per l’emigrato ricoverato a Berlino

Manuel Desogus è rientrato grazie alla raccolta fondi sul web 
Giovanni G. Scanu
Il menu

Per le feste in tavola regna la tradizione: «Largo ai cibi sardi»

Bottarga, ravioli, agnello e seadas: le scelte per pranzi e cene di Natale 
Sara Marci
Il provvedimento

I bimbi restano nella casa protetta

Famiglia nel bosco, a Natale il padre potrà incontrare i figli e la moglie 