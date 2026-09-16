La statua di Gigi Riva nella mostra dedicata agli anni ’80 

Ci sarà anche la statua di Gigi Riva nella mostra con tutti i cimeli del Cagliari degli anni Ottanta, come maglie scarpe e palloni, nella mostra che sarà inaugurata sabato nella sala delle teche dell’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari. L’esposizione rientra nell’iniziativa “Cosa resterà’ di questi anni ’80”, curata dal Museo Rossoblu in collaborazione e con il patrocinio del Comune, in occasione dei festeggiamenti per la patrona Sant’Elena. A partire dalle 19 nella sala degli affreschi, si terrà un incontro con tutti gli ex/calciatori protagonisti della stagione ’80/81, che aveva visto il Cagliari piazzarsi al sesto posto. Modererà il giornalista Mario Frongia.

Il pezzo forte della mostra sarà appunto la statua di Gigi Riva realizzata da Daniele Pinna, scultore cagliaritano chiamato “Lo scultore di Gigi Riva” proprio per la sua capacità di scolpire perfettamente il volto di Rombo di Tuono. La statua è stata scolpita, pitturata e cucita interamente a mano . Realizzata in legno di abete, è alta 47 centimetri e pesa 448 grammi. «Altezza e peso totali dell’intera realizzazione - spiega Pinna - sono 76 centimetri per quattro chili e 50 grammi. Nel collo, nascosta sotto la maglia, ha una catenina d’oro con due crocette: simile a quella che, nella realtà, Gigi Riva ha sempre portato indosso». La mostra si potrà visitare anche domenica dalle 15 alle 20. (g. da.)

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