La sfida dell’Ilvamaddalena 

La Maddalena. L’Ilvamaddalena lancia un segnale forte al campionato travolgendo il Sant’Elena con un netto 8-2 e riaprendo la corsa al vertice. Grazie ai tre punti conquistati, la formazione biancoceleste guidata da Giancarlo Favarin si porta a sole tre lunghezze dall’Ossese capolista alimentando ambizioni e fiducia in vista del finale di stagione.

Contro i quartesi, ora matematicamente retrocessi, il protagonista assoluto è stato Piassi, autore di una tripletta che ha indirizzato in maniera decisiva il match. «Una partita approcciata così così», ha commentato Favarin, «abbiamo concesso un gol evitabile su un nostro errore ma poi abbiamo preso subito in mano la gara. Il risultato evidenzia la differenza di valori: dal centrocampo in su abbiamo fatto cose importanti, segnando reti di ottima fattura».

Spazio anche ai giovani, con diversi esordi: «Era l’occasione giusta per premiare ragazzi che si allenano con noi durante la settimana», ha aggiunto il tecnico, soddisfatto della risposta del gruppo.

Il successo rappresenta la conferma di un momento positivo già avviato con la vittoria sul campo del Tempio dopo lo scivolone interno contro il Taloro. «Una sconfitta assurda, frutto di due errori pagati a caro prezzo», ha spiegato Favarin, «ma la reazione è stata quella giusta. A Tempio la squadra ha dimostrato di crederci fino alla fine».

Ora l’obiettivo è chiaro: «Dobbiamo fare il massimo nelle partite che restano. Abbiamo una sola strada: vincerle tutte e poi vedremo». Il calendario propone sfide contro avversarie in lotta per la salvezza, mentre la sosta servirà per recuperare energie e infortunati. Alla ripresa ci sarà la delicata trasferta di Santa Teresa, crocevia fondamentale anche in virtù dello scontro diretto tra Nuorese e Ossese. Poi Buddusò, Villasimius e Carbonia per un finale tutto da vivere.

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