La sfida delle imprese agricole sarde 

La Regione accelera sull’attuazione del Complemento di sviluppo rurale 2023-2027 e mette sul tavolo 40 milioni di euro per sostenere le imprese agricole e agroalimentari dell'Isola.

Il tavolo

Ieri nell’assessorato regionale all’Agricoltura è stata presentata la misura Srd13 “Investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli”, uno degli interventi strategici della nuova programmazione rurale. Il bando prevede contributi in conto capitale pari al 60% degli investimenti ammissibili e punta a sostenere le aziende che vogliono innovare, migliorare la competitività e rafforzare la presenza sui mercati. Le domande potranno essere presentate dal 1° al 30 settembre 2026 attraverso il portale Argea.

La misura

«Questa misura rappresenta uno degli investimenti più importanti che stiamo mettendo in campo per rafforzare il sistema agroalimentare sardo», spiega l’assessore all'Agricoltura Francesco Agus. «Con questi 40 milioni vogliamo aiutare le aziende a fare un salto di qualità, investendo in innovazione, sostenibilità ed efficientamento energetico, ma soprattutto nella capacità di trasformare, confezionare e commercializzare meglio i prodotti sardi».

Gli interventi

Tra gli interventi finanziabili rientrano l'ammodernamento degli impianti e delle strutture aziendali, l’innovazione tecnologica, l’efficientamento energetico e idrico, oltre agli investimenti destinati alla valorizzazione delle produzioni e all’apertura verso nuovi mercati. Particolare attenzione sarà riservata anche alla produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo aziendale e ai sistemi di recupero del calore prodotto dagli impianti.

L’obiettivo

Obiettivo: rafforzare le filiere agroalimentari sarde, ridurre i costi energetici delle imprese e aumentare la qualità delle produzioni. «Significa rendere le imprese più forti e competitive, creare occupazione e costruire filiere più solide», aggiunge Agus, sottolineando come il ricambio generazionale resti una delle priorità.

L’incontro è stato anche l'occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento del Csr 2023-2027 e sui bandi in uscita nei prossimi mesi, su investimenti, viabilità rurale, multisettorialità e sostegno ai giovani imprenditori agricoli.

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