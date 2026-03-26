La sfida delle imprenditrici agricole 

Parola d’ordine: connessioni. Tra imprese, territori, comunità e soprattutto tra donne. Da qui riparte il percorso delle Donne Coldiretti, protagoniste a Nuoro del secondo incontro territoriale. Nella cornice dello Spazio Ilisso decine di imprenditrici agricole si sono ritrovate per condividere esperienze, costruire sinergie e rafforzare una rete sempre più solida.

Il filo conduttore dell’incontro è stato il dialogo tra mondi diversi: agricoltura e agroalimentare, cultura, editoria, artigianato, commercio e sociale.

A dare forza a questo percorso sono anche i numeri. In Sardegna, quasi il 24,4% delle aziende agricole è guidato da donne, circa il 20% delle imprese femminili opera nel settore agricolo. Un dato significativo che trova conferma nel territorio di Nuoro.

«Questo incontro è un passaggio fondamentale per mettere a sistema esperienze diverse ma complementari - ha detto la presidente provinciale Donne Coldiretti, Marianna Fancello - le nostre imprese nascono in contesti differenti ma condividono sfide comuni: solo con confronto e percorsi condivisi possiamo crescere insieme e rafforzare il sistema produttivo al femminile». Sulla stessa linea la coordinatrice provinciale Silvana Sedda.

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