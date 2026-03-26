VaiOnline
Spazio Ilisso.
27 marzo 2026 alle 00:20

La sfida delle imprenditrici agricole 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Parola d’ordine: connessioni. Tra imprese, territori, comunità e soprattutto tra donne. Da qui riparte il percorso delle Donne Coldiretti, protagoniste a Nuoro del secondo incontro territoriale. Nella cornice dello Spazio Ilisso decine di imprenditrici agricole si sono ritrovate per condividere esperienze, costruire sinergie e rafforzare una rete sempre più solida.

Il filo conduttore dell’incontro è stato il dialogo tra mondi diversi: agricoltura e agroalimentare, cultura, editoria, artigianato, commercio e sociale.

A dare forza a questo percorso sono anche i numeri. In Sardegna, quasi il 24,4% delle aziende agricole è guidato da donne, circa il 20% delle imprese femminili opera nel settore agricolo. Un dato significativo che trova conferma nel territorio di Nuoro.

«Questo incontro è un passaggio fondamentale per mettere a sistema esperienze diverse ma complementari - ha detto la presidente provinciale Donne Coldiretti, Marianna Fancello - le nostre imprese nascono in contesti differenti ma condividono sfide comuni: solo con confronto e percorsi condivisi possiamo crescere insieme e rafforzare il sistema produttivo al femminile». Sulla stessa linea la coordinatrice provinciale Silvana Sedda.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Playoff Mondiali.

Per l’Italia buona la prima

Battuta l’Irlanda (2-0), azzurri martedì in finale con la Bosnia 
politica

Campo largo, dopo il voto in Sardegna risale la tensione

Oggi la direzione Pd. Segreterie nazionali al lavoro per ricucire 
Roberto Murgia
La scommessa

Nell’Isola arrivano i bus a idrogeno: «Il futuro è già qui»

Cagliari terza città in Italia a introdurre i mezzi green 
Federica Lai
Per i turisti manca ancora un tetto massimo. Cinque rotte su sei assegnate ad Aeroitalia nel triennio 2026-2029

Continuità, nuove tariffe da domenica

Risparmi fino a 14 euro a biglietto. Ma sull’Alghero-Milano restano i vecchi prezzi più alti 
Alessandra Carta
Durante (Cgil): «Ora un cambio di passo». Ledda (Cisl): troppe criticità. Murru (Uil): serve personale

Sanità, la ricetta ancora non si trova

Confronto Regione-sindacati, fumata grigia. Todde. «Risultati incoraggianti 
Regole regionali travolte dalla Corte costituzionale: inutili le osservazioni dell’assessorato all’Ambiente

I pannelli riempiono il vuoto normativo

Villanova Truschedu, via libera dal Ministero a impianti fotovoltaici su 14 ettari di terreno 
Enrico Fresu
Violenza a scuola

La prof: «Non provo rabbia né paura»

L’insegnante accoltellata sta meglio e scrive agli alunni dall’ospedale 