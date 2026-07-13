La scommessa del giovane barman: un gin speciale con pompia e mirto 

Dalla passione per il mondo dei cocktail alla produzione di un gin che racconta la Sardegna attraverso i suoi profumi e le sue eccellenze botaniche. È la sfida imprenditoriale di Manuel Tocco, 33 anni, bar manager di Senorbì, che ha deciso di trasformare competenze e conoscenza del mercato in un progetto tutto suo. Nasce così Mayla Sardinian Premium Gin, un distillato artigianale nato dalla qualità delle materie prime e su una forte identità territoriale. «L'idea era creare un gin realizzato con ingredienti di alta qualità legati alla mia terra e capace di soddisfare anche i palati più esigenti», spiega Tocco, che negli anni ha maturato una profonda conoscenza dei gusti dei consumatori grazie al lavoro dietro il bancone.

L'entusiasmo per il settore lo ha spinto a studiare l'arte della distillazione, fino a ideare un gin premium capace di distinguersi per il legame con il territorio sardo. Il nome nasce dall'unione di Manuel e Ayla, la sua cagnolina, che ha ispirato il progetto, diventando parte integrante dell'identità del brand. Spicca la presenza della Pompia di Siniscola, uno degli agrumi più rappresentativi dell'Isola, utilizzata insieme mirto ed eucalipto che richiamano paesaggi e profumi della Sardegna. L'obiettivo è ora ritagliarsi uno spazio nel mercato dei distillati di qualità, con un prodotto che racconta la Sardegna attraverso una storia di passione, studio e radici.

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