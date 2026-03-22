«La Sardegna fuori stagione? Che meraviglia!» 

Abbracciati e innamorati davanti alle acque cristalline della costa sud della Sardegna. E non con i canonici costumi da bagno e la pelle abbronzatissima, ma ben coperti sotto strati di cotone, jeans, scarpe chiuse e giacche a vento. Eccoli, Cristina Parodi e Giorgio Gori, ormai testimonial d'eccezione della destagionalizzazione del turismo nell’Isola. «La Sardegna fuori stagione è bellissima», scrive la giornalista di Alessandria a corredo dello scatto accanto al marito europarlamentare ed ex sindaco di Bergamo. «Non solo Cagliari, dove abita mia figlia, ma anche tutta la zona di macchia mediterranea, monti e spiagge che la circonda. Due giorni a camminare vicino al mare, con giubbotti e maglioni perché non faceva caldissimo, a mangiare cose buone prodotte sul territorio, a cercare conchiglie. A immaginare un futuro diverso dai ritmi frenetici delle grandi città e più a contatto con la natura. Molti ragazzi oggi cercano questo e forse hanno ragione». Cercava questo Benedetta Gori, la maggiore dei tre figli della coppia.

«La scelta di Benedetta»

Botanica e ricercatrice, ha selezionato proprio l’Università di Cagliari per completare il suo dottorato. Lo ha raccontato Giorgio Gori ai microfoni di “Caffè Corretto” con Francesca Figus: «Mia figlia ha studiato tanti anni in Inghilterra». E poi dai Kew Gardens di Londra, centro di ricerca botanica di primo livello e popolare attrazione per i visitatori di tutto il mondo, «ha deciso di venire a Cagliari». «Ci pensò per settimane, ma fu la scelta migliore», ricorda Gori. Oggi Benedetta, trent’anni, amante della natura in tutte le sue molteplici sfaccettature e con un passato da modella, è «felice per la dimensione professionale che ha trovato, ma anche per il clima, le amicizie, la facilità con cui dal capoluogo si va al mare e si vive all'aria aperta».

«Qualità di vita»

Una dimensione che ha stregato anche lui e la moglie, che appena hanno modo di staccare prendono un volo destinazione Sardegna: «Qui la qualità della vita è altissima». Anche solo per pochi giorni di permanenza, come dimostrano i volti felici con cui si fanno immortalare mentre passeggiano tra spiagge e rocce, un'immagine che in poche ore ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e commenti. Spicca quello di Laura Pausini che manda «un bacio grande a entrambi»: anche la cantante romagnola ha un rapporto speciale con l’Isola, a partire dal marito e chitarrista, Paolo Carta, originario di Bultei. Lo ha confessato più volte: «Mi sento un po’ sarda, anche perché qui ci sono due paesi che si chiamano Pau e Sini», scherzava nel 2023 ospite speciale del programma di Radiolina “Unione Cult”.

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