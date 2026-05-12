La Sardegna conquista il Financial Times 

La Sardegna conquista le pagine del Financial Times con un reportage, firmato da Emma Bird, dal titolo “Long live Sardinia” in cui si affronta il paradosso di un'isola celebrata in tutto il mondo per la longevità dei suoi abitanti, ma che rischia di svuotarsi.

Luci e ombre

Il Financial Times ricorda come la Sardegna ospiti alcune fra le più celebri Blue Zone al mondo, caratterizzate da un'eccezionale concentrazione di centenari, ma sottolinea anche come dietro il mito della longevità ci sia una realtà preoccupante: 1,55 milioni di abitanti nel 2025, in calo rispetto al picco di 1,66 milioni del 2010; un’età media di 49 anni, contro i 47 della media nazionale; il tasso di fertilità più basso d'Italia per il sesto anno consecutivo; la carenza di medici di base con 300.000 residenti senza accesso a un medico di famiglia, una disoccupazione giovanile al 27,8% e uno stipendio medio annuo di 17.600 euro, ben al di sotto della media nazionale.

«Le morti superano le nascite, e ogni anno l'isola perde l'equivalente degli abitanti di un piccolo paese», scrive il quotidiano. A questo si aggiunge la perdita di un quinto delle imprese artigiane dal 2008 e, nel 2024, 32 comuni che non hanno registrato alcuna nuova apertura di attività.

Qualità di vita

E infine l’invidiabile qualità di vita: Cagliari – spiega Bird – è la terza città più soleggiata d'Italia e la sua provincia si è classificata prima nel Sud Italia e nelle isole nell'ultimo indice sulla qualità della vita. Oristano risulta invece al primo posto in Italia per giustizia e sicurezza pubblica. E oltre il 73% dei sardi dichiara di poter contare su parenti, amici e vicini. Quindi l'esperienza di Ollolai, in Barbagia, e il programma delle case a 1 euro con oltre 40.000 persone che hanno fatto domanda. E le politiche messe in campo dalla presidente Alessandra Todde per contrastare lo spopolamento.

Tra le prospettive più ambiziose, il Financial Times cita la corsa per l’assegnazione alla Sardegna dell'Einstein Telescope, il più potente rilevatore di onde gravitazionali al mondo, che porterebbe migliaia di posti di lavoro nell'interno dell'isola. E che potrebbe aiutare ad invertire quella rotta verso lo spopolamento che, secondo il quotidiano britannico, non è però solo spiegabile con lo stato di insularità come i casi di Malta, Islanda e Irlanda, che hanno visto crescere la popolazione negli ultimi anni, sembrano dimostrare.

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