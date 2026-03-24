La Sardegna cerca gloria ai Criteria con 27 giovani 

Una spedizione agguerrita, promettente e numerosa. Da domani cominciano a Riccione i Criteria di nuoto, una sorta di campionato italiano di categoria in vasca da 25, che vedrà prima disputarsi le competizioni femminili (sino a domenica) e poi quelle maschili (da lunedì a giovedì 2 aprile). In Sardegna sono arrivati pass distribuiti a 27 atleti: 6 donne, 21 uomini. Un dato che dà già la misura della buona salute di cui gode il movimento, in attesa della verifica dei risultati. Va comunque ricordato che si stratta di campionati giovanili che, soprattutto nelle categorie meno anziane, vanno comunque presi senza tratte conclusioni definitive.

In gara ci saranno per le donne Cadette (2008-’09), Juniores (2010-’11) e Ragazze (2012-’13). In campo maschile, Cadetti (2007), Juniores (2008-’09), Ragazzi (2010-’11) e Ragazzi 14 (‘12).

I qualificati

Acquasport : Alessandro Cardia (2008, 200 rana); Marco Pompa (2012, 100 farfalla e 400 misti); Andrea Iannuzzelli (2008, 400 e 1500 sl).

Atlantide : Lorenzo Pitzanti (2010, 100 dorso, 200 e 400 misti); Riccardo Oggiano (2010, 100 e 200 rana, 50 e 100 dorso, 100 delfino, 200 misti); Diego Melis (2010, 200 delfino e 200 dorso); Michele Medved (2009, 200 rana); Daniele Artizzu (2009, 50 e 100 sl); Maria Vanessa Porcu (2011, 50 dorso); Matilde Mascia (2009, 200 misti); Edoardo Usai (2012, 100 e 200 rana); Lorenzo Deidda (2012, 400 misti e 200 rana); Lorenzo Pitzanti, Riccardo Oggiano, Diego Melis, Tomma- so Sole (Ragazzi, 4x100 misti).

Esperia : Nicola Demontis (2007, 50 rana); Luca Ardu (2010, 50 sl e 50 delfino); Leonardo Inghilleri (2010, 400, 800 e 1500 sl); Andrea Pedemonte (2010, 50 e 100 rana); Sara Lai (2010, 100 e 200 delfino); Silvia Piras (2010, 200, 400, 800 e 1500 sl); Maurizio Monnis, Mattia Laconi, Luca Ardu e Leonardo Inghilleri (Ragazzi, 4x200 sl).

Olbia Nuoto : Raffaele D'Ambrosio (2010, 200 rana e 200 e 400 misti); Giada Collarullo (2012, 200 rana).

SportEr : Gabriele Cocco (2008, 50 e100 sl, 50 e 100 delfino); Andres Atzeni (2008, 200 rana).

Sport Full Time : Tommaso Delogu (2008, 50, 100 e 200 rana, 200 e 400 misti); Carla Desantis (2008, 1500 sl).

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