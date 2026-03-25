La Sapienza prima al mondo per Lettere classiche e Storia antica 

Per il sesto anno consecutivo La Sapienza di Roma si piazza al primo posto al mondo in Lettere classiche e Storia antica nella classifica Qs World University Rankings by Subject 2026. L'Italia è terza tra i paesi dell'Ue per numero di università classificate, dietro Francia e Germania, e al secondo posto per numero totale di voci, superata solo dalla Germania.

Ben 60 atenei italiani (rispetto ai 56 del 2025) compaiono 769 volte nella lista, di cui 671 voci nelle singole discipline e 98 nelle cinque grandi aree di studi. L'Italia è il 7° paese più rappresentato per atenei classificati. Un buon successo dunque per il sistema universitario italiano secondo la classifica che a livello internazionale vede Harvard prima al mondo in 14 discipline, il Mit di Cambridge in 11, Oxford in 4 e il Politecnico Eth di Zurigo in 3.

Bologna guida il Paese con 50 voci, seguita da Sapienza con 46 e Padova con 40. Seguono l'Università degli Studi di Milano (38), di Firenze (34), la Federico II di Napoli (31), Pisa (30) e Torino (29). Il Politecnico di Milano, pur con un orientamento più marcatamente specialistico, registra 26 presenze, confermandosi tra i principali contributori italiani. Tra le classificate per numero di voci, al sud, ci sono l'Università e il Politecnico di Bari; l'ateneo di Catania con Odontoiatria, la Federico II di Napoli (Ingegneria; Scienze veterinarie; Lettere classiche; Odontoiatria), l'ateneo di Salerno e di Cagliari (Farmacia).

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