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23 marzo 2026 alle 00:37

La Roma Vaz, ma quanti brividi contro il Lecce 

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Roma 1

Lecce 0

Roma (3-4-2-1) : Svilar, Mancini (1' st Ghilardi), Ndicka, Hermoso, Rensch, Cristante, El Aynaoui (6' st Vaz), Tsimikas (29' st Angelino), Pisilli, Pellegrini (25' st Venturino), Malen (29' st Arena). In panchina De Marzi, Gollini, Ziolkowski, El Shaarawy, Zaragoza. Allenatore Gasperini.

Lecce (4-2-3-1) : Falcone, Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo, Ramadani (41' st Sala), Ngom, Pierotti (41' st Helgason), Gandelman (16' st Fofana), Banda (22' st N'Dri), Stulic (16' st Cheddira). In panchina Früchtl, Samooja, Ndaba,Sala, Pérez, Jean, Marchwiński. Allenatore Di Francesco.

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Rete : nel st 12 ' Vaz.

Note : a ngoli 9 a 2 per la Roma; recupero 1' e 4'; ammoniti Angelino, Pierotti, Pisilli e Veiga per gioco falloso; spettatori 62.432.

Roma. Una vittoria che non cancella la delusione di Europa League, ma i fischi di giovedì sì. La Roma riparte contro il Lecce grazie a Vaz, sua la rete decisiva che nella ripresa (con molti brividi nel finale di partita) permette ai giallorossi di scacciare i fantasmi e vivere una sosta più serena, a pari punti con la Juventus. La Champions, però, complice il successo del Como, dista ancora tre lunghezze.

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