La rifondazione della Frassinetti Elmas 

«È stata una stagione di rifondazione». Sono le parole di Alessio Carrus, uno dei due direttori tecnici della Frassinetti Elmas che insieme a Pablo Pooli, sono intervenuti ai microfoni di Radiolina nella trasmissione “Giovani di Categoria”.

«L’arrivo di un nuovo presidente come Gigi Piras», sottolinea Carrus, «ha dato entusiasmo a tutta la società. E’ sempre presente, dispensa consigli ed è molto ambizioso. Il grande lavoro del direttore tecnico Daniele Alberti sino alla scorsa stagione ha fatto raccogliere tanti frutti, adesso tocca a noi proseguire nella crescita».

Sono 180 gli iscritti al club dai piccoli amici alla juniores, sino ad arrivare alla prima squadra, che ha chiuso al terzo posto in classifica nel suo girone di seconda categoria.

L’impianto non manca, sicuramente uno dei più belli del cagliaritano come ha confermato il tecnico Pooli. «Abbiamo una struttura a parer mio invidiabile, anche la Federazione lo utilizza per i suoi eventi. Ringraziamo l’amministrazione comunale per gli sforzi effettuati ma adesso gliene chiediamo uno ulteriore: trasformare in sintetico anche il secondo campo che attualmente è in terra. Abbiamo in mente di creare la squadra femminile e quel campo sarebbe fondamentale».

Ma la stagione non è ancora finita, visto che dal 15 al 19 giugno la società ospiterà la 30ª edizione del torneo giovanile “Città di Elmas”. E a luglio ci saranno gli open day per entrare a far parte della famiglia Frassinetti.

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