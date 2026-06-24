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La crisi.
25 giugno 2026 alle 00:15

La riapertura di Hormuz allenta le tensioni sul greggio 

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New York. Wall Street avanza e cerca di scrollarsi di dosso i timori sulle maxi-spese effettuate nell’intelligenza artificiale che hanno stanno alimentando la paura di una bolla. Gli investitori cercano di guardare avanti e ritrovare l’ottimismo in attesa dell’ondata dei risultati del secondo trimestre e dell’accordo fra Iran e Stati Uniti. Il rialzo dei listini è accompagnato da un calo delle quotazioni del petrolio grazie al passaggio di più petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz e all’allentamento delle preoccupazione su un calo delle scorte. Il Brent è sceso sotto la soglia dei 75 dollari per la prima volta dall’inizio della guerra in Medio Oriente. A New York le quotazioni del Wti sono scese per la prima volta da marzo sotto i 70 dollari, in calo del 40% rispetto al picco della guerra.

A spingere il petrolio al ribasso non solo solo le navi che attraversano lo Stretto ma anche le rassicurazioni di Trump. «L’Iran ci ha informato che non vi sono né pedaggi, né costi assicurativi, né altre spese di alcun tipo richieste o riscosse dall’Iran alle navi in transito nello Stretto di Hormuz», ha detto il presidente sul suo social Truth. Anche se ci vorrà del tempo primo di un ritorno alla normalità a Hormuz, l’aumento del traffico allenta i timori di una crisi delle forniture in un momento in cui le scorte americane sono ai minimi dal 1984.

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