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Sestu.
19 giugno 2026 alle 00:33

La residenza dell’artista per due giorni diventa un grande museo  

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Due giorni d’arte a Sestu, con una nuova mostra. Sarà in via Venezia 38, a casa dello scultore Ferruccio Ferru, “Arteggiando con Ferruccio”. L’inaugurazione si è sabato sera, dalle 18. Parteciperanno venti artisti, tra pittori, scultori e poeti. L’organizzazione è a cura della curatrice d’arte Alessandra Sorcinelli. Tra i sestesi ci sono gli scultori Benito Pili, Ferruccio Ferru e Gabriele Loi. E poi Luigi Tatti da Villamar, Vincenzo Muntis da Monserrato, Antonello Pillittu da Capoterra, Nino Staggi da Siddi, altri ancora. E poi gli artisti della ceramica Fernando Marroccu da Villacidro, Luigino Camedda da Quartucciu, Alice Pintor e Rosaria Serra, entrambe da Sestu. All’inaugurazione parteciperanno le poetesse Francesca Pitrucci, Rita Leonardo, la sestese Ramona Olivero.

«Abbiamo artisti nuovi e storici, che esporranno tutti insieme, con ingresso libero. E anche un artista che non c’è più, Gianni Salidu, verrà in rappresentanza sua moglie. Un grazie a Ferruccio, un artista innamorato dell’arte», spiega Sorcinelli. «Sarà una bellissima mostra a cui stiamo lavorando da settimane. Io realizzo le mie opere per passione prima di tutto, e per tutti noi l’arte è ciò che ci rende davvero felici», aggiunge Ferru.

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