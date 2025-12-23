VaiOnline
Dietologia
24 dicembre 2025 alle 00:41

La regola aurea della moderazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Quale dieta a Natale?

Non bisogna vivere le feste di Natale con ansia. Durante il periodo natalizio è giusto concedersi delle eccezioni rispetto allo schema alimentare più rigido seguito durante l’anno: mangiare non è solo nutrirsi ma un atto di convivialità e condivisione. Bisogna avere uno stile di vita sano, inteso come corretta alimentazione e adeguato livello di attività fisica, al di là dei giorni di festa. La regola è quella della moderazione, assaggiando poco di tutto. Importante evitare di mettere in atto meccanismi di compensazione malsani come saltare i pasti in previsione di un pranzo o di una cena più abbondante. Una corretta alimentazione andrebbe seguita tutto l’anno.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Per l’esponente del Psd’Az la Regione perderà ogni possibilità di controllo

«La fusione degli scali sardi è un’operazione di potere»

L’ex assessore Moro attacca: è una speculazione in un settore strategico, così si penalizza chi viaggia 
Lorenzo Piras
Governo

Manovra da 22 miliardi, ok dopo le tensioni

Giorgetti: «Fatte cose impossibili». Rischio anticostituzionalità, salta la norma sulle Authority 
le storie

Natale senza tetto«Sotto un ponte anche nelle feste»

I volontari della Croce Rossa  in soccorso degli indigenti 
Mauro Madeddu
La storia

Natale in Sardegna per l’emigrato ricoverato a Berlino

Manuel Desogus è rientrato grazie alla raccolta fondi sul web 
Giovanni G. Scanu
Il menu

Per le feste in tavola regna la tradizione: «Largo ai cibi sardi»

Bottarga, ravioli, agnello e seadas: le scelte per pranzi e cene di Natale 
Sara Marci
Il provvedimento

I bimbi restano nella casa protetta

Famiglia nel bosco, a Natale il padre potrà incontrare i figli e la moglie 