La regola aurea della moderazione 

Quale dieta a Natale?

Non bisogna vivere le feste di Natale con ansia. Durante il periodo natalizio è giusto concedersi delle eccezioni rispetto allo schema alimentare più rigido seguito durante l’anno: mangiare non è solo nutrirsi ma un atto di convivialità e condivisione. Bisogna avere uno stile di vita sano, inteso come corretta alimentazione e adeguato livello di attività fisica, al di là dei giorni di festa. La regola è quella della moderazione, assaggiando poco di tutto. Importante evitare di mettere in atto meccanismi di compensazione malsani come saltare i pasti in previsione di un pranzo o di una cena più abbondante. Una corretta alimentazione andrebbe seguita tutto l’anno.