La Regina del nord Quando l’opera è per i più giovani 

Il Teatro Lirico di Cagliari si avvicina anche ai più giovani e lo fa da stasera (alle 20 al Teatro Carmen Melis) con “La Regina del nord”, operina per ragazzi in un atto composta da Giacomo Riggi (Barga/Lucca, 1983) che è anche autore del libretto, liberamente ispirato alla celebre fiaba “La Regina delle nevi “di Hans Christian Andersen.

Direttori

L’appuntamento rientra nelle Rotte sonore, la nuova rassegna musicale del Lirico, con un’interessante proposta scenica e musicale: una nuova composizione rivolta al pubblico, in particolare quello dei giovani e dei giovanissimi. Sarà Jacopo Rivani (Ravenna, 1989) a dirigere l’Orchestra del Teatro Lirico e il Coro di voci bianche del Conservatorio Giovanni Pierluigi da Palestrina. Il giovane direttore (ma è anche diplomato in tromba) con una apprezzata carriera già ben avviata, si esibisce per la terza volta a Cagliari, già nell’ottobre 2023 e nel novembre 2025. Al suo fianco il maestro del coro di voci bianche Francesco Marceddu.

Regia

Lorenzo Giossi, giovane e talentuoso artista bolognese, al suo debutto a Cagliari, firma regia, scene, costumi, luci e visual concept di questo nuovo allestimento del Teatro Lirico, dedicato soprattutto al mondo dei ragazzi notoriamente legato più alle immagini che alla parola, ai supporti tecnologici contemporanei più che al libro cartaceo: nasce così uno spettacolo fatto di immagini in movimento dal carattere onirico e fiabesco, con un riferimento maggiore al mondo del cartone animato che a quello delle illustrazioni tradizionali, soprattutto attraverso lo strumento delle videoproiezioni. Così la storia della protagonista, Gerda, che salva dopo una serie di avventure l’amico Kay, il cui cuore è rapito dal gelo della Regina delle nevi, scorre tra immagini che si muovono su un palcoscenico/schermo che avvolgono i personaggi in un panorama quasi irreale.

Il cast

Protagonisti dell’opera sono giovani e giovanissimi cantanti e attori che si alternano nelle recite, tutti al loro debutto nel rispettivo ruolo, quali: Giulia Cuccu e Maica Spiga (nei panni di Gerda); Davide Laconi e Michele Scano (Kay); Martina Serra (La Regina delle nevi); Luana Spìnola (La signora dei fiori); Leonardo Diana e Alessandro Ligas (Kamo); Matilde Sanna e Beatrice Catte (Mylla); Simeone Latini (Il brigante); Marta Proietti Orzella (La figlia del brigante e Karson); Michela Atzeni è La nonna di Gerda e La renna. (red. cult.)

