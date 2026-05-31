La Real Sun Service ci crede: «Vogliamo questa promozione» 

Giornata di vigilia per la Real Sun Service: domani mattina a Pesaro, con calcio d’inizio fissato per le 11, la squadra di Fabio Cossu, sfiderà l’Arzilla (trionfatrice dell’Eccellenza marchigiana), nel triangolare che vedrà impegnato anche il Perugia (vincitrice dell’Eccellenza umbra, a riposo domani). La vincente del triangolare staccherà il pass per la promozione in Serie C. «Siamo pronte, c’è fiducia», avverte Roberta Fiori, 33enne capitano della Real Sun Service, che ripercorre le tappe di una stagione trionfale, culminata con il titolo di Eccellenza, e che potrebbe riservare anche la ciliegina della promozione, un traguardo insperato a inizio stagione, ma non per l’esperta difensore gialloblù, che contro ogni pronostico aveva preventivato la vittoria del massimo titolo regionale. «L’avevo detto dall’inizio che avremmo vinto il campionato. Tutto merito della squadra, il segreto è stato la grande unione tra di noi». Un’annata non facile nonostante il lieto fine, come sottolinea Fiori.

Ottimismo

«La stagione è stata molto impegnativa anche dal punto di vista personale. Tra impegni di lavoro e un infortunio fastidioso al metacarpo che mi ha tenuto fuori per diversi mesi, non è stato facile. Ma sono riuscita a rientrare proprio per lo spareggio, e ora sono pronta per queste due sfide. Non avremo giocatrici importanti come Tola e Agostini, ma sono sicura che potremo fare molto bene. Ce la giocheremo per la promozione in Serie C, perché credo fortemente in questo gruppo e in questa società», garantisce la difensore sassarese. La parola passa al campo. Questo pomeriggio la squadra partirà per Pesaro. Domani si scende in campo per l’esordio. La perdente della prima sfida affronterà il Perugia il prossimo 14 giugno. L’ultima gara del triangolare invece è prevista per il 21 giugno.

RIPRODUZIONE RISERVATA