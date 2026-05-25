La Provincia dichiara guerra agli incivili 

Alcuni siti sono prediletti dagli incivili: da anni si accaniscono sempre sugli stessi luoghi. Altri cambiano abitudini geografiche ma non la sostanza: ai bordi, o fra i cespugli a poca distanza, delle strade provinciali che attraversano i territori dei 24 Comuni del Sulcis Iglesiente fioccano decine di discariche abusive.

La decisione

Far piazza pulita e basta, come ha deciso pochi giorni la Provincia, non è più sufficiente: un paio di settimane, un paio di mesi, e torna quasi tutto come prima. Il salto di qualità dell’ente intermedio è il servizio di bonifica e pure controllo: «Sulla scorta delle indicazioni che ci hanno fornito i Comuni – premette il presidente della Provincia Mauro Usai – predisponiamo anche il posizionamento di telecamere che sposteremo secondo necessità, la cui presenza indicheremo come prevede la legge ma che saranno dotate di ampi angoli di visuale». La Provincia ha così disposto l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti localizzati in prossimità delle strade (sp) di sua competenza. L’intervento (50 mila euro lo smaltimento, 33 mila euro l'anno la sorveglianza) rappresenta un’importante azione di tutela ambientale e di decoro delle aree adiacenti alla viabilità.

Le zone

Sono 52 i siti accertati, quelli di media grande dimensione, oltre al solito sacchetto singolo lanciato dal finestrino. Alcuni casi lasciano ritenere che ci sia qualcosa di patologico nei responsabili degli scempi. Non si spiega allora perché in alcuni punti della sp 78 fra Carbonia e Perdaxius , in prossimità della Madonnina, gli incivili perseverino abbandonando macerie di edilizia (comprese lastre di eternit con il pericoloso cemento amianto), pneumatici, materassi, elettrodomestici, ferraglia assortita. Dunque, non solo bottiglie di vetro, cartoni, lattine, contenitori alimentari e imballaggi. Ma un altro caso che desta altrettanta perplessità è la piazzola di sosta della sp2 in territorio di Carbonia poco dopo il distributore di carburanti di Flumentepido all’incrocio con Littoria Quinta: è un sito in cui la Provincia più o meno regolarmente interviene e dove più o meno regolarmente gli incivili, sotto gli occhi di tutti, abbandonano i rifiuti. Non pochi i cumuli anche sulla sp 89 vicino a Domusnovas, la sp2 ai margini di Portoscuso e verso la panoramica, la sp 84 a nord di Iglesias e lungo le strade panoramiche. Non si salva nemmeno una strada non frequentatissima ma suggestiva perchè attraversa le colline cioè la sp 73 che collega Narcao a Iglesias . Fanno appello a un intervento anche i Comuni di Tratalias , Teulada , Masainas , di Calasetta (ad esempio Mercureddu, Rio Tupei) e di Giba (nella zona del vecchio lavatoio di Villarios e nel proseguimento della sp73. «La tutela dell’ambiente e il decoro del territorio – dichiara il vice presidente Gianluigi Loru, consigliere delegato per l’Ambiente – rappresentano una priorità: questo servizio consentirà di intervenire in maniera tempestiva».

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