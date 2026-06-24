VaiOnline
Elmas.
25 giugno 2026 alle 00:13

La prima seduta del nuovo Consiglio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si aprirà ufficialmente oggi alle 17,30 la nuova e importante pagina politica del Comune di Elmas. Nella sala consiliare in via del Pino Solitario si terrà la prima attesa seduta straordinaria del Consiglio comunale scaturito dalle consultazioni elettorali del 7 e 8 giugno.La curiosità è alta per il debutto della neo-eletta sindaca Maria Laura Orrù, la quale davanti all’assemblea appena insediata presterà il giuramento di rito.

L’ordine del giorno prevede adempimenti istituzionali cruciali per l’avvio della consiliatura 2026-31: la formale verifica delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri, l’elezione del presidente dell’assemblea e della Commissione elettorale. La prima cittadina comunicherà la nomina dei membri della Giunta e del vicesindaco per poi esporre e sottoporre a votazione le linee programmatiche con i progetti da realizzare sul territorio nei prossimi cinque anni.

Un appuntamento fondamentale per il futuro della cittadina, cui tutta la popolazione è invitata a partecipare numerosa in presenza poiché la sua partecipazione attiva è il vero cuore della comunità.

Per garantire la totale trasparenza i lavori verranno trasmessi anche in diretta streaming sul sito web del Comune. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

meteo

Boccheggia l’Europa, battuti tutti i record

Mai così in alto le temperature a giugno in Francia e Regno Unito, vittime in Spagna 
I Riformatori chiedono di andare in Consiglio entro il 15 luglio, prima della revisione in Europa del sistema Ets

Continuità merci, seduta straordinaria

Il centrodestra: «I sardi continuano a sopportare i costi aggiuntivi dell’insularità» 
Regione

L’economia sarda rallenta, stipendi bassi

Reddito pro capite inferiore del 15% rispetto alla media nazionale, industria in sofferenza 
Massimiliano Rais
Si apre un caso anche sulla quantificazione dei ricavi: «Il contributo di Regione e Comune andrebbe valutato meglio»

«Soldi pubblici all’hotel, non ci stiamo»

Il progetto del nuovo Sant'Elia, altolà di Federalberghi: «Noi favorevoli solo allo stadio» 
Alessandra Carta
Vendita record

A Villa Certosa un hotel extra lusso

La residenza di Berlusconi acquistata da una società dello sceicco Al Thani 
Caterina De Roberto
La scelta

Alemanno, dal carcere a Vannacci

Libero dopo 540 giorni di detenzione: «Farò politica con il generale» 
Indagini

«Le bambine vogliono stare con me»

Dal carcere le parole della madre delle due sorelline ritrovate 