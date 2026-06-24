La prima seduta del nuovo Consiglio 

Si aprirà ufficialmente oggi alle 17,30 la nuova e importante pagina politica del Comune di Elmas. Nella sala consiliare in via del Pino Solitario si terrà la prima attesa seduta straordinaria del Consiglio comunale scaturito dalle consultazioni elettorali del 7 e 8 giugno.La curiosità è alta per il debutto della neo-eletta sindaca Maria Laura Orrù, la quale davanti all’assemblea appena insediata presterà il giuramento di rito.

L’ordine del giorno prevede adempimenti istituzionali cruciali per l’avvio della consiliatura 2026-31: la formale verifica delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri, l’elezione del presidente dell’assemblea e della Commissione elettorale. La prima cittadina comunicherà la nomina dei membri della Giunta e del vicesindaco per poi esporre e sottoporre a votazione le linee programmatiche con i progetti da realizzare sul territorio nei prossimi cinque anni.

Un appuntamento fondamentale per il futuro della cittadina, cui tutta la popolazione è invitata a partecipare numerosa in presenza poiché la sua partecipazione attiva è il vero cuore della comunità.

Per garantire la totale trasparenza i lavori verranno trasmessi anche in diretta streaming sul sito web del Comune. (sa. sa.)

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