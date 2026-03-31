VaiOnline
Psicoterapia
01 aprile 2026 alle 01:06

La paura del dolore può generare angoscia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Endometriosi, anche dolore psichico?

L’endometriosi è una malattia cronica con un notevole impatto psicologico. I dolori possono essere così intensi da interferire con la sfera sociale e lavorativa. In ambito sessuale e relazionale il dolore impatta sulla possibilità di esplorare liberamente la propria sessualità e/o di avere una gravidanza desiderata. La paura costante che il dolore possa manifestarsi può generare uno stato di allerta e preoccupazione, influenzando la qualità del riposo, aumentando la stanchezza e la vulnerabilità emotiva. Da questo quadro può derivare una riduzione dell’autostima e del piacere nelle attività quotidiane. È utile quindi un approccio integrato che consideri sia gli aspetti fisici che quelli psicologici.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il grande flop.

Italia, una delusione Mondiale

Azzurri eliminati dalla Bosnia ai calci di rigore, a casa per la terza volta di fila 
l Nello sport
Il conflitto

«Un richiamo alle regole in nome della sovranità»

L’esperto di relazioni internazionali: momento molto delicato per il Governo 
Marco Noce
Regione

Todde, secondo mandato e polemiche

«Mi ricandido alla guida dell’Isola». Cappellacci: «Cerca il bis? Cominci a governare» 
L’inchiesta

Stretta sui monopattini, delusione e critiche: «Sempre nuovi balzelli»

Da maggio l’obbligo di targa e di assicurazione Cagliari, vendite dimezzate: gli utenti protestano 
Sara Marci
Governo.

Meloni in Aula per rilanciare l’esecutivo

Il 9 alle Camere. Nessun rimpasto: «Al lavoro anche dopo il referendum» 