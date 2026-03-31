La paura del dolore può generare angoscia 

Endometriosi, anche dolore psichico?

L’endometriosi è una malattia cronica con un notevole impatto psicologico. I dolori possono essere così intensi da interferire con la sfera sociale e lavorativa. In ambito sessuale e relazionale il dolore impatta sulla possibilità di esplorare liberamente la propria sessualità e/o di avere una gravidanza desiderata. La paura costante che il dolore possa manifestarsi può generare uno stato di allerta e preoccupazione, influenzando la qualità del riposo, aumentando la stanchezza e la vulnerabilità emotiva. Da questo quadro può derivare una riduzione dell’autostima e del piacere nelle attività quotidiane. È utile quindi un approccio integrato che consideri sia gli aspetti fisici che quelli psicologici.