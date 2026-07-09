La Norvegia in hotel trova muffa e rumore 

I preparativi della Norvegia per la partita contro l’Inghilterra, in programma domani alle 23 a Miami, si sono imbattuti in alcuni problemi nell’hotel che ospitava la squadra. In seguito alle lamentele di diversi giocatori, la nazionale è stata costretta a cambiare la sua sistemazione, inzialemente prevista al Dalmar Hotel di Fort Lauderdale. Nell’albergo ha trascorso una sola notte, poi si è spostata per vari motivi: rumore eccessivo, vicinanza di un cantiere, carenze nella pulizia e persino muffa nelle stanze. La Fifa ha agevolato il trasferimento verso un nuovo hotel più vicino all’Hard Rock Stadium, che ospiterà la sfida contro l’Inghilterra, e si farà carico delle spese per le 50 stanze più la sicurezza. Non dovrebbe invece causare grossi problemi il virus che ha colpito alcuni giocatori.

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