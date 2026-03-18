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Ciclismo.
19 marzo 2026 alle 00:26

La Milano-Torino è di Pidcock Cireddu in Austria 

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Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro) ha vinto la 107ª edizione della Milano-Torino, la classica più antica al mondo che festeggiava ieri il 150° anniversario della nascita e che precede di pochi giorni la Milano-Sanremo di sabato. Al termine del percorso di 174 km con partenza da Rho, il britannico ha portato il suo attacco a poche centinaia di metri dal traguardo, lasciandosi alle spalle il norvegese Tobias Johannessen e lo sloveno Primoz Roglic. Quarto posto per il migliore degli italiani, Giulio Pellizzari, ma tra i primi dieci si sono piazzati anche Lorenzo Fortunato e Alessandro Fancellu, rispettivamente nono e decimo.

La Milano-Torino, che fa parte del calendario della Coppa Italia delle Regioni, si è conclusa con l’ormai tradizionale doppia salita al colle di Superga e come sempre si è decisa nell'ascesa finale Pidcock ha portato il suo attacco per ottenere il dodicesimo successo da professionista, precedendo di quattro secondi Johannessen e di cinque Roglic. Il britannico sarà tra i protagonisti anche nella Sanremo, al via sabato da Pavia, così come l'azzurro Pellizzari.

Ignazio a Leonding

Domenica, dopo le due corse in Slovenia, torna in sella Ignazio Cireddu. L’Under 23 di San Vito ha partecipato in Austria alla presentazione della Vorarlberg, il team di cui fa parte e che prende il nome proprio dalla regione in cui si è svolta, a Rankweil. Domenica Cireddu e i suoi compagni saranno in gara nella classica (65ª edizione) Eröffnungsrennen Leonding, di 153 km, per l’apertura della stagione austriaca, dove lo scorso anno il suo attuale compagno Giacomo Ballabio fu secondo dietro Riccardo Zoidl. Poi Cireddu tornerà in Sardegna per due settimane di allenamento prima della partenza per le Ardenne.

Ancora Rajovic

Intanto al Tour de Taiwan (corsa categoria 2.1 del circuito asiatico), il serbo Dusan Rajovic, della Solution Tech Nippo Rali, è tornato al successo dopo lo sprint vincente di Tortolì e la Umag Classic, ottenendo due successi di tappe (la prima e, ieri, la quarta). In entrambi i casi, al terzo posto si è piazzato Andrea Damato (Team Ukyo), altro reduce del Giro della Sardegna.

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