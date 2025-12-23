VaiOnline
Le celebrazioni.
24 dicembre 2025 alle 00:41

La messa di Natale insieme ai detenuti  

La Santa messa della vigilia in cattedrale, quella di Natale nel carcere di Uta e poi nell’istituto penale minorile di Quartucciu. Così la diocesi cagliaritana si prepara alle celebrazioni natalizie, presiedute dall’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi.

Oggi, dalle 23, nella cattedrale, mattutino e Santa messa nella Notte di Natale. Domani la celebrazione, alle 8.30, nel penitenziario di Uta, e, alle 11, la messa all’istituto di Quartucciu. Domenica, alle 17, nella basilica di Bonaria la celebrazione di chiusura del Giubileo in Diocesi.Martedì 30 dicembre, alle 11, nella chiesa dei Cappuccini in viale Sant’Ignazio da Laconi, Te Deum dei giornalisti, promosso da Ucsi Sardegna. Mercoledì 31 dicembre, alle 19, in Cattedrale la messa di Ringraziamento con il Te Deum.Giovedì 1 gennaio 2026, alle 10.30, in Cattedrale la celebrazione solenne di Maria Madre di Dio, e alle 17.30 nella Basilica di Bonaria. Martedì 6 gennaio, alle 10.30, in Cattedrale la messa solenne dell’Epifania del Signore.

Le linee dei bus

Intanto il Ctm ha reso noto le linee disponibili per i prossimi giorni. Oggi gli autobus circoleranno regolarmente sino alle 22 – 22,15 mentre domani, giorno di Natale, il servizio sarà svolto tramite le Circolari I (Interna), E (Esterna), L (Litoranea) e linea 9. Venerdì 26 dicembre, invece, orari e linee saranno quelli previsti nel servizio festivo domenicale. Il Ctm Point di viale Trieste oggi chiuderà alle 13 mentre il numero verde 800078870 sarà attivo tutti i giorni dalle 8:30 alle 18:30.

