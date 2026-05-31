La medilav fa il bis, dopo il titolo arriva la coppa  

La Medilav chiude in trionfo la sua stagione 2025/2026. A due settimane dalla conquista del titolo Over (il secondo consecutivo, dopo il successo della passata stagione) la squadra cagliaritana centra il bis con la conquista della prima edizione della Supercoppa di categoria.

Nella finalissima disputata giovedì sera al Comunale Vecchio Borgo, la squadra viola si è imposta per 4-1 sulla Jupiter (vincitrice della Coppa Italia). Murgia stappa la sfida in avvio (tiro all’incrocio) e la chiude nel finale (su assist di Lorusso), con una doppietta. Nel mezzo le reti di Lorusso e di capitan Pizzoni (entrambe nella prima frazione) che completano la quaterna. Di Russotti il gol in contropiede per i cagliaritani allenati da Claudio Basciu, rete che ha permesso alla Jupiter di accorciare sul 3-1 nel primo tempo, ma non è bastato. La meritata vittoria dei detentori del titolo si risolve con un risultato probabilmente troppo severo per i biancoblù, in una gara comunque ben giocata dalle due squadre.

Coppa Italia

Nella scorsa settimana, che ha chiuso di fatto la stagione Libertas Caam, è andata in scena anche la finale di Coppa Italia dei Master: venerdì si sono sfidate Settimo 1967 e Atletico Uta 1984. Le due squadre hanno chiuso il girone (con Flamengo e Jasp Mercato San Benedetto) appaiate al primo posto con sette punti. Nell’ultimo atto della competizione ha trionfato il Settimo 1967, che si è imposto sui biancoverdi con un perentorio 5-0, con reti di Sarritzu (autore di una doppietta), Marci, Auriemma e Pusceddu.

Agli Amatori Elmas 2024 va invece la Coppa Italia Ultra, quali vincitori del girone a cinque. I masesi hanno chiuso a quota nove, a pari punti con la Horsham/La Fenice, ma con lo scontro diretto a favore. In questo caso non era prevista la finale e a festeggiare è la squadra di Elmas che dopo due anni dalla sua nascita porta a casa il suo primo storico trofeo. La Coppa Italia non è stata invece assegnata nella categoria Senior, che al termine di una lunga stagione fatta di andata, ritorno e riandata, è culminata con il successo della dominatrice del campionato De Amicis, vittoriosa nella finale di due settimane fa contro I love Pizza Monserrato.

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