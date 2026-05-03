La Maccioni Marmi regina del derby 

La Maccioni Marmi torna al successo (e resta in corsa per le semifinali) nella penultima giornata della seconda fase del girone Oro. Lo fa nel derby selargino contro i cugini degli Amatori Orione Selargius, sconfitti per 5-2. Protagonista il bomber Murru con una quaterna (Gherazzu ha completato il pokerissimo). Per i biancorossi non è bastata invece la doppietta di Sotgiu. Mantiene il secondo posto la Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare (3-0 alla Sardachem), mentre SI. TI. Carbonia e Deximu non si fanno male (0-0). Posticipate a domani Ingegneri-Cooper Band e Okky Villanova-Real Putzu. Nel girone Argento cade la I. R. Moniaflor (1-0 con l’Opes Team), e subisce il sorpasso degli Amatori La Palma, che grazie al 3-1 sulla Sardegna Termale Sardara/E. I. 83, guadagnano la vetta. Resta al terzo posto la Tielle Team, rallentata però dal Poggio dei Pini/Sotto La Torre (1-1). Successi di misura per Eosol/Car Refinish (con il Nuraghe/Evolvere) e Cagliari 2007 (con la Lewis Rooms) che valgono rispettivamente la quarta e quinta posizione.

Recupero

Giornata di recupero per l’Over 58: la terza di ritorno (rinviata per l’allerta meteo) e ultima della stagione regolare, non ha cambiato la sostanza della classifica per le prime otto squadre, che dal prossimo weekend si sfideranno nei playoff-scudetto, partendo dai quarti di finale. La leader Masnata Chimici chiude con il (sorprendente) quinto pari (1-1) della stagione, ottenuto contro il Fileferru. Il Club resta ad un punto (2-0 all’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana), mentre la Di. Fer. completa il podio, pur impattando per 0-0 con il Cral C.t.m. Manca, Ghiani e doppio Naitza siglano il poker, che vale il quarto posto della Mediterranea R. U. sulla Frama/Beko Service. Successo anche per la quinta forza del torneo: la De Amicis regola per 2-0 la Myair Svapo, con Schintu e Tore Casti. Il sesto posto resta alla Sinnai Conad Superstore, che non va oltre l’1-1 con il Mulinu Becciu, fanalino di coda del girone. Infine la Polisportiva Sestu mantiene la settima posizione, vincendo di misura (rete di Masala) su La Vernice, che chiude invece all’ottavo posto.

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