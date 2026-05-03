La linea al Foro Italico: ci prova anche Carboni 

Salutato l'Atp Challenger 175 di Cagliari è già tempo di Roma. Alle 10.30, Piazza del Popolo ospiterà il sorteggio degli Internazionali Bnl d'Italia, alla presenza di Iga Swiatek e Felix Auger-Aliassime.

In attesa di Matteo Arnaldi, gli italiani che hanno giocato a Monte Urpinu sono già al Foro Italico. Ampia presenza azzurra nel main draw maschile: Jannik Sinner (testa di serie numero 1), Lorenzo Musetti (8), Flavio Cobolli (10), Luciano Darderi (18), Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Berrettini e le wild card Arnaldi, il semifinalista di Cagliari Gianluca Cadenasso, Federico Cinà, Francesco Maestrelli e Luca Nardi. Nelle qualificazioni, Andrea Pellegrino, Stefano Travaglia, Lorenzo Carboni, Jacopo Vasamì, Federico Bondioli, Pierluigi Basile e Juan Cruz Martin Manzano. «Sono molto contento di avere quest’opportunità», dichiara l'algherese Carboni, «Avevo gia organizzato la trasferta per andare a giocare il Challenger di Francavilla quando mi ha chiamato il responsabile della Federazione per darmi la notizia. Sarà una grandissima esperienza. Sono felice di andare a confrontarmi con avversari duri in un contesto magnifico. Giocare il primo Master 1000 in casa sarà un'emozione stupenda».

Nel femminile, con la campionessa uscente Jasmine Paolini, ci sono Elisabetta Cocciaretto e le wild card Nuria Brancaccio, Lucia Bronzetti, Tyra Grant (vincitrice ad aprile al Forte Village), Lisa Pigato, Jennifer Ruggeri, Lucrezia Stefanini e Martina Trevisan. Sei italiane nelle qualificazioni Samira De Stefano e Giorgia Pedone (entrambe vincitrici a Pula), Noemi Basiletti, Marta Lombardini, Beatrice Ricci e Federica Urgesi.



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