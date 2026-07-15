La Juventus vuole Kolo Muani a tutti i costi 

Inizia a muoversi il mercato della Juventus. La vendita di Tarik Muharemovic da parte del Sassuolo al Leeds libera, infatti, risorse per la squadra di Luciano Spalletti: il club bianconero incasserà il 50% dei 40 milioni investiti dagli inglesi grazie al diritto sulla rivendita del calciatore. Risorse che saranno destinate per arrivare a Kolo Muani del Paris Saint Germain. In seconda battuta c'è Mateo Pellegrino attaccante argentino del Parma. In uscita c'è l'interessamento del Leeds per il portiere Michele Di Gregorio. Sembra sbloccarsi anche la trattativa per riportare in Italia Franck Kessie, svincolatosi dopo la parentesi araba. L'Atalanta alza l'offerta per arrivare a Kerim Alajbegovic. Il Bayer Leverkusen ha rifiutato i 25 milioni di euro proposti dalla Dea per il cartellino del 19enne talento bosniaco: il giocatore ha già un accordo con il club italiano, si attende soltanto il via libera dei tedeschi. La Roma ha incontrato gli agenti dell'olandese Crysencio Summerville, attualmente in forza al West Ham, per portarlo in Italia. I procuratori erano già nella capitale per concludere il passaggio del 28enne centrale olandese Danilho Doekhi dall'Union Berlino alla Lazio. Tramontata ufficialmente in casa giallorossa la pista Mason Greenwood: l'ex Marsiglia ha firmato un quadriennale con il Fenerbahçe. La società dei Friedkin ha presentato un'offerta allo Strasburgo per Diego Moreira: 30 milioni di euro, più il 10% sull'eventuale rivendita. Il club francese, controllato dal Chelsea, ne chiude 40. Dopo lo stop all'arrivo dell'israeliano Anan Khalaili, l'Inter continua a cercare un sostituito di Denzel Dumfries sulla fascia: in cima alla lista dei desideri nerazzurri c'è Djed Spence del Tottenahm. Continuano le voci sul clamoroso ritorno di Ivan Perisic. Al croato potrebbe unirsi, a centrocampo, il connazionale Mateo Kovacic ormai fuori dai programmi del Manchester City. Cristian Chivu vorrebbe valutare Benjamin Pavard, di rientro dal prestito all'Olympique Marsiglia. Alla ricerca di difensori anche il Como, che si era visto respingere un'offerta di 25 milioni proprio per Chalobah. I lariani hanno, intanto, ufficializzato l'arrivo del talento 19enne Mattia Liberali. La Lazio continua a la ricerca di un attaccante: piace John Kennedy, 24enne brasiliano del Fluminense autore lo scorso anno di 14 reti.

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