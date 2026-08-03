La Juventus va decisa su Vicario 

Il Psg fa la voce grossa su Zion Suzuki: la prima offerta del club francese, ancora troppo bassa per le richieste del Parma, è stata aumentata a 33 milioni di euro e in ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la porta. Il nome più caldo in queste ore è quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham che già qualche giorno fa Luciano Spalletti aveva elogiato in conferenza stampa, mentre è stata abbandonata definitivamente la pista per il Dibu Martínez.

I bianconeri hanno intanto ceduto João Mário in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina: l’esterno portoghese giocherà così con i Viola, che nel frattempo tolgono Moise Kean dal mercato. Affare fatto anche per il Como, che dopo una lunga trattativa riesce a portare sul lungolago Trevoh Chalobah: per il difensore inglese del Chelsea i lariani spenderanno 30 milioni più 3 di bonus. La squadra di Fàbregas è vicina anche al terzino brasiliano Yan Couto, che potrebbe arrivare in prestito dal Borussia Dortmund.

Niente firma

È saltato definitivamente l’accordo tra Napoli e Schalke 04 per la cessione di Jesper Lindstrøm, con un duro comunicato della società partenopea che contesta ai tedeschi di aver rinunciato all’acquisto ad accordi già chiusi. Il 26enne danese aveva già effettuato le visite mediche, ma l’intesa per un prestito gratuito con diritto di riscatto è sfumata all’ultimo. Dovrebbe riuscire a completare il passaggio in Germania invece il terzino spagnolo Miguel Gutiérrez, pronto a lasciare il golfo dopo una stagione in direzione Bayer Leverkusen, per una cifra attorno ai 30 milioni.

Cerca di pescare dall’Olanda invece la Roma per Givairo Read, esterno difensivo classe 2006 del Feyenoord. Il club capitolino ha offerto 29 milioni di euro e, incassato l’ok del giocatore, spera di chiudere entro la settimana la faccenda. In uscita, invece, Angeliño, che dovrebbe andare in prestito con diritto di riscatto al Deportivo. Continuano a far fatica, i giallorossi, sul fronte degli esterni offensivi: dopo i nomi di Endrick Nusa spunta anche quello di Nico González, reduce dalla finale mondiale giocata con l’Argentina oltre che dal prestito all’Atlético Madrid, che con la Juventus non dovrebbe avere molto spazio in questa stagione.

Rose da completare

Aspettano rinforzi sia Gattuso – che ha aperto alla possibilità di rimanere a Roma di Alessio Romagnoli – in casa Lazio sia Amorim in casa Milan, con i rossoneri che si fanno avanti nella partita per Franco Mastantuono con il Real Madrid. Il talento argentino, 19 anni il prossimo 14 agosto, è anche tra gli obiettivi della Fiorentina, dove avrebbe più spazio, ma al Milan avrebbe anche la possibilità di giocare le coppe europee. L’Inter, intanto, sente l’Al-Ittihad per Moussa Diaby per la fascia destra.

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