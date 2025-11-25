La grande festa a Pirri per la nuova centenaria 

Cagliari festeggia una nuova centenaria: si tratta di Raffaela Cabboi, una vita divisa tra le faccende domestiche e il lavoro in campagna, con il marito muratore, una figlia e due nipoti che le hanno regalato due pronipoti.

Nata a Dolianova il 24 novembre del 1925, Raffaela Cabboi è da tempo residente nel capoluogo: lunedì ha spento le sue prime cento candeline insieme ai parenti e agli amici dell’associazione “Antiche storie del mio paese”, la cui sede in via del Risorgimento, a Pirri, ha ospitato la festa.

A portare gli auguri del sindaco Massimo Zedda e di tutta l’amministrazione, è stato il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci: «La signora Raffaela rappresenta la dedizione alla famiglia, alla casa e al lavoro», ha detto dopo la consegna della pergamena e della medaglia ricordo. «Valori sempre attuali, portati avanti nel corso di una vita che non può che essere da esempio per tutti». Erano poi presenti l’assessore del comune di Dolianova, Pier Vitale Atzu, paese di nascita, e il rappresentante della Municipalità di Pirri, il vice presidente Alessandro Vincis.

