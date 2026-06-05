La giornata dell’ambiente  in spiaggia   

“Luna”, il pesce mangiaplastica, è tornato nella spiaggia del Villaggio Pescatori di Giorgino. Dopo il restauro, realizzato da Alessandro Suella, è di nuovo nel suo arenile ed è diventato il simbolo della giornata conclusiva del progetto “MemoriAttiva”, promosso da Riverrun Ets e dal Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori.

Ieri c’è stata la cerimonia del riposizionamento di Luna sulla spiaggia, effettuato simbolicamente da Giuliana Vargiu, storica abitante del borgo e da anni impegnata nella pulizia dell’arenile. Durante mattinata c’è stata anche l’inaugurazione del nuovo murale realizzato da Andrea Casciu, che arricchisce il patrimonio artistico del Villaggio Pescatori, ed è stato presentato anche il mosaico dedicato alla Madonna di Fatima, realizzato da La Musa Mosaici.

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