La galleria chiude per due notti 

Stanotte e domani notte sulla statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese” è prevista la chiusura al traffico notturna della galleria Li Cuponeddi, nel comune di San Teodoro. L’interdizione riguarderà alternativamente le due direzioni e sarà attiva tra le ore 22 e le 6 del giorno successivo, per limitare i disagi alla circolazione.

Durante la chiusura della carreggiata in direzione Nuoro il traffico sarà deviato al bivio di Ovilò (km 130,300) lungo la viabilità alternativa segnalata in loco, per poi reimmettersi sulla statale 131 Dcn al km 122,500. Viceversa, per la chiusura della carreggiata in direzione Olbia.

Il provvedimento adottato da Anas si è reso necessario per eseguire interventi di manutenzione degli impianti tecnologici della galleria. La chiusura sarà attiva per il tempo strettamente necessario alle operazioni.

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