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Selargius.
27 marzo 2026 alle 00:22

La fondazione Faustino Onnis entra nel Terzo settore 

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La fondazione Faustino Onnis fa il salto di qualità e diventa ente del Terzo settore. Con tanto di statuto approvato dal Consiglio comunale di Selargius, e la recente firma dal notaio che sancisce l’iscrizione dell’associazione culturale nel Registro unico nazionale del terzo settore.

Una veste giuridica che consentirà alla Fondazione di accedere a nuove opportunità di collaborazione, finanziamento e progettazione a livello locale, nazionale ed europeo. «La modifica dello statuto rappresenta un passaggio di visione», spiega la presidente Luciana Onnis. «Rafforza la nostra identità e ci consente di operare con strumenti più adeguati alle sfide contemporanee, nel solco dell’eredità culturale di Faustino Onnis».

Pochi giorni fa il sì all’unanimità in Consiglio comunale al nuovo statuto della fondazione, che - fra le altre cose - prevede un nuovo assetto gestionale: nel consiglio direttivo, oltre al sindaco (o un suo delegato), ci sarà anche un esponente della minoranza consiliare, «a conferma di un progetto che appartiene all'intera comunità selargina», sottolinea il sindaco Gigi Concu. Soddisfatta anche l’assessora alla Cultura, Sara Pilia: «La Fondazione si conferma un attore centrale nelle politiche culturali locali, capace di coniugare radicamento territoriale e apertura all’innovazione».

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