La finale di Coppa Italia il 24 gennaio a Oristano 

Iglesias e Tempio si sfideranno nella finale della Coppa Italia di Eccellenza il 24 gennaio: appuntamento al campo Comunale “Tharros” di Oristano, fischio di inizio alle 15. Sono la data, il luogo e l’orario stabiliti dalla Federazione calcistica regionale per l’ultimo atto della competizione che vedrà in campo due delle squadre già protagoniste quest’anno della lotta al vertice del campionato. Chi si aggiudicherà il trofeo succederà all’Ossese, che un anno fa ha battuto il Villasimius conquistando la terza coppa in quattro anni.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si giocheranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, saranno previsti i calci di rigore. La vincitrice parteciperà alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Semifinali

Il 18 febbraio e il 4 marzo si giocheranno invece le due semifinali della Coppa Italia di Promozione. Gli accoppiamenti sono stati stabiliti con un sorteggio effettuato dalla segreteria del Comitato sardo sulla base dei risultati dei quarti di finale: il 18 febbraio alle 15 le gare di andata Alghero-Bonorva e Arborea-Castiadas, il 4 marzo alla stessa ore le sfide di ritorno a campi invertiti. Le vincitrici giocheranno la finale per l’assegnazione del titolo. Da decidere la data.

