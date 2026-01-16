VaiOnline
Eccellenza.
17 gennaio 2026 alle 00:21

La finale di Coppa Italia il 24 gennaio a Oristano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Iglesias e Tempio si sfideranno nella finale della Coppa Italia di Eccellenza il 24 gennaio: appuntamento al campo Comunale “Tharros” di Oristano, fischio di inizio alle 15. Sono la data, il luogo e l’orario stabiliti dalla Federazione calcistica regionale per l’ultimo atto della competizione che vedrà in campo due delle squadre già protagoniste quest’anno della lotta al vertice del campionato. Chi si aggiudicherà il trofeo succederà all’Ossese, che un anno fa ha battuto il Villasimius conquistando la terza coppa in quattro anni.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si giocheranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, saranno previsti i calci di rigore. La vincitrice parteciperà alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Semifinali

Il 18 febbraio e il 4 marzo si giocheranno invece le due semifinali della Coppa Italia di Promozione. Gli accoppiamenti sono stati stabiliti con un sorteggio effettuato dalla segreteria del Comitato sardo sulla base dei risultati dei quarti di finale: il 18 febbraio alle 15 le gare di andata Alghero-Bonorva e Arborea-Castiadas, il 4 marzo alla stessa ore le sfide di ritorno a campi invertiti. Le vincitrici giocheranno la finale per l’assegnazione del titolo. Da decidere la data.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

regione

Asl, la batosta del Tar non blocca le nomine

Ultimi manager da scegliere per Cagliari e Olbia La presidente: il percorso intrapreso non cambia 
Roberto Murgia
L’evento

Opportunità per l’Isola: «Ricaduta da 50 milioni»

Cagliari per quattro giorni sotto gli occhi del mondo 
Marco Noce
Meteo

Burrasca, onde e pioggia: «Una tempesta  punta verso la Sardegna»

Picco previsto tra lunedì e martedì Allerta mareggiate nel Cagliaritano 
Luca Mascia
Il manager: altre persone si sono impegnate col tribunale per gli interventi sui terreni di Macchiareddu

«Fluorsid ha mantenuto gli impegni Le bonifiche non spettano a noi»

L’ad Andrea Muntoni:  «Emissioni nell’atmosfera ridotte al minimo la laguna di Cagliari  non è inquinata» 
Michele Ruffi
Inchiesta Privacy

«Andiamo avanti» Garante indagato, nessuno si dimette

Ipotesi di danni erariali Il Pd a Meloni: tutti a casa 
La Spezia

Accoltellato a morte in classe

Il compagno ha portato l’arma da casa. «Ha detto che voleva ucciderlo» 
La crisi

«No ai soldati italiani in Groenlandia»

Il Governo tira dritto: l’Artico è strategico ma deve essere territorio di pace 