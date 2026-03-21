La Ferrini resta nel limbo 

Ferrini Cagliari 0

Buddusò 0

Ferrini Cagliari (4-3-3) : Arrus, Manca, Zedda, Vitale, Boi, Corda, Piras, Argiolas (31’ st Arangino), Vinci, Arisci (44’ st Tiesse), Piroddi (18’ st Podda). In panchina Celli, Rinino, Simongini, Capitta, Corona, Fanni. Allenatore Manunza.

Buddusò (3-5-2) : Faralli, Brailly, De Goicoechea (50’ st Barracca), Mane, Umar (8’ st Ortiz), Sambiagio (37’ st E. Marrone), Barilari (26’ st Faye), Castenoble (15’ st Delogu), Gomis, Balde, Cernovs. In panchina Sanna, D. Marrone, Gassama, Uleri. Allenatore Uleri (Terrosu squalificato).

Arbitro : Mattu di Oristano.

Note : espulso Cernovs; ammoniti Arisci, Umar.

Al Polese di Cagliari si conclude con un pareggio senza reti lo scontro salvezza tra Ferrini e Buddusò. I padroni di casa restano a -2 dai playout e a -5 dalla salvezza diretta, gli ospiti sono quartultimi.

La gara si apre con una Ferrini intraprendente: al 5’ Vinci recupera palla e serve Argiolas il cui velo favorisce Corda, ma Sambiagio in scivolata devia in angolo. Due minuti dopo i padroni di casa spingono con Zedda che mette in mezzo per Arisci, fermato dal portiere ospite. Il Buddusò risponde al 12’ con un tentativo alto dalla distanza di Castenoble.

I cagliaritani mantengono il pallino del gioco: Argiolas ci prova dal limite al 24’ senza fortuna, mentre al 36’ arriva una delle occasioni più nitide con Arisci che, lanciato in profondità, calcia sul portiere in uscita. Nel finale di frazione il Buddusò si rende pericoloso prima con un’incursione di Balde, che approfitta di un errore difensivo ma non conclude, poi con un tiro potente di Castenoble neutralizzato da Arrus.

Nella ripresa il copione non cambia: è la Ferrini a fare la partita, ma manca concretezza sotto porta. Al 52’ Argiolas serve Arisci che spreca da buona posizione calciando alto. Lo stesso Argiolas tenta la conclusione dalla distanza al 60’, senza esito. Il Buddusò si riaffaccia al 66’ con Delogu ma Arrus è decisivo in uscita. Nel finale i padroni di casa aumentano la pressione. Al 78’ Corda sfiora la traversa con un gran tiro al volo mentre all’83’ Piras va vicino al gol con una conclusione che lambisce il palo. L’occasione più clamorosa arriva però all’86’ quando Arisci, da posizione ravvicinata, calcia incredibilmente fuori.

La Ferrini mastica amaro per le tante occasioni non sfruttate e per due punti lasciati per strada, fondamentali nella corsa alla zona playout distante ora due lunghezze. Dall’altra parte il Buddusò porta a casa un pareggio prezioso in trasferta restando a un solo punto dalla salvezza diretta.

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