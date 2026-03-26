La F.1 si sposta in Giappone, la MotoGp in Usa 

Kimi Antonelli ha capito che si può fare, e vuole riprovarci subito. Vincitore del Gp della Cina, primo italiano dopo 20 anni e più giovane di sempre dopo Max Verstappen, il pilota 19enne della Mercedes non si nasconde a Suzuka, sede prestigiosa della terza tappa del Mondiale di Formula 1, spiegando che il successo a Shanghai gli ha dato «consapevolezza del potenziale, di ciò che posso ottenere. Cercherò di ripetermi qui, magari per poter festeggiare bene nella pausa che ci aspetta dopo». Le prove sono inziate nella notte (alle 7 la seconda sessione) e i primi rivali delle due Mercedes sono Lewis Hamilton e Charles Leclerc con le Ferrari. Il britannico, molto preso dalle monoposto di nuova concezione di quest'anno e che si sente, a 41 anni, in una forma migliore di tutti i suoi avversari molto più giovani. «Nessuno dei piloti contro cui corro si è allenato e ha dato il massimo come me, soprattutto alla mia età», spiega. Anche Leclerc è positivo e pronto: «Dopo le libere capiremo dove siamo rispetto alle Mercedes, anche se credo che ci siano ancora quattro o cinque decimi di svantaggio al giro». Nervoso Max Verstappen, che ha chiesto di allontanare dalla sala stampa un giornalista del Guardian che ad Abu Dhabi lo scorso anno avava avuto un battibecco con lui. Stanotte le terze libere, domani alle 7 le qualifiche per il Gp di domenica alle 7 (Sky Sport).

Moto a Austin

Un pilota italiano (e due moto italiane) sotto i riflettori anche nella MotoGp che nel weekend è a Austin per il Gp degli Stati Uniti. Marco Bezzecchi e l’Aprilia hanno vinto le prime due gare del Mondiale e si è rivisto anche l’ex iridato Jorge Martin. Sull’asfalto del Cota (Circuit of the Americas), però, il re è uno solo: Marc Marquez è il plurivittorioso in Texas e con la Ducati può proporsi come il favorito anche in questa occasione. In un’annata che sembra più equilibrata, oltre alle due case italiane di Noale e Borgo Panigale da seguire anche Ktm, Honda e Yamaha. Oggi la top class debutta alle 16.40 con le prove libere 1 e alle 20.55 ha le pre qualifiche. Domani alle 16.05 le prove libere 2 e alle 16.45 le qualifiche per la Sprint delle 20.55 e per la gara di domenica alle 22.

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