La Dinamo precipita verso la a2 

Ultimo posto in classifica, tre giornate alla fine: una di riposo e due contro Virtus Bologna e Brescia, cioè le prime due della classifica di Serie A. La sconfitta casalinga di ieri contro Venezia (79-98) suona come una sentenza di condanna (alla LegaDue) per la Dinamo che adesso per salvarsi ha bisogno di un miracolo. Alla squadra di coach Mrsic ( foto Gloria Calvi ) serve almeno una vittoria e sperare in risultati favorevoli delle dirette rivali.