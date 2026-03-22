la cos va sotto, rimonta e poi si fa raggiungere 

Montespaccato 2

Cos 2

Montespaccato (4-4-2) : Tassi, Putti, Celli, Laurenzi, Franc (48’ st Madeddu), Cervoni, Rotondo, Vitolo, Coratella (22’ st Gomez), Rutzic, Vitelli (45’ st Lilli). In panchina Oliva, Ercoli, Tamburlani, Anello, Milone, Russo. Allenatore Fabrizio Romondini.

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Cutrona, Anedda, Cabiddu (33’ st Marini), Castineira (40’ st Nurchi), Demarcus, Demontis (29’ st Sacko), Feola, Galliani, Murgia (45’ st Sarritzu), Rossi (45’ st Intinacelli), Spanu. In panchina Loddo, Dessena, Rosseti, Zaino. Allenatore Francesco Loi.

Arbitro : Michele Coppola di Castellamare di Stabia.

Reti : pt 23’ Coratella, 28’ Feola, 42’ Rossi, 44’ (r) Vitelli.

Note : ammoniti Putti, Franco, Galliani, Murgia, Cabiddu, Sacko; recupero 2’ pt e 5’ st.

Roma. La Costa Orientale Sarda conferma il suo ottimo momento di forma e conquista un punto prezioso al “Don Pino Puglisi” di Roma contro il Montespaccato. Per la squadra di Francesco Loi si tratta del quinto risultato utile consecutivo, che vale quota 40 in classifica. L’obiettivo salvezza è ormai vicinissimo, mentre il sogno playoff resta concreto e distante appena un punto.

Succede tutto nel primo tempo. Sono i padroni di casa a sbloccare il risultato al 23’ con Coratella, che risolve una mischia su punizione battuta da Franco. La reazione dei sardi è immediata e al 28’ Feola ristabilisce l’equilibrio. La Costa Orientale Sarda prende in mano il gioco e al 42’ completa la rimonta con Rossi.

Nel finale di frazione, però, i laziali trovano il pareggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Vitelli. Nella ripresa non mancano i capovolgimenti di fronte, ma il risultato non cambia.

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