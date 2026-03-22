VaiOnline
Al Puglisi.
23 marzo 2026 alle 00:37

la cos va sotto, rimonta e poi si fa raggiungere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Montespaccato 2

Cos 2

Montespaccato (4-4-2) : Tassi, Putti, Celli, Laurenzi, Franc (48’ st Madeddu), Cervoni, Rotondo, Vitolo, Coratella (22’ st Gomez), Rutzic, Vitelli (45’ st Lilli). In panchina Oliva, Ercoli, Tamburlani, Anello, Milone, Russo. Allenatore Fabrizio Romondini.

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Cutrona, Anedda, Cabiddu (33’ st Marini), Castineira (40’ st Nurchi), Demarcus, Demontis (29’ st Sacko), Feola, Galliani, Murgia (45’ st Sarritzu), Rossi (45’ st Intinacelli), Spanu. In panchina Loddo, Dessena, Rosseti, Zaino. Allenatore Francesco Loi.

Arbitro : Michele Coppola di Castellamare di Stabia.

Reti : pt 23’ Coratella, 28’ Feola, 42’ Rossi, 44’ (r) Vitelli.

Note : ammoniti Putti, Franco, Galliani, Murgia, Cabiddu, Sacko; recupero 2’ pt e 5’ st.

Roma. La Costa Orientale Sarda conferma il suo ottimo momento di forma e conquista un punto prezioso al “Don Pino Puglisi” di Roma contro il Montespaccato. Per la squadra di Francesco Loi si tratta del quinto risultato utile consecutivo, che vale quota 40 in classifica. L’obiettivo salvezza è ormai vicinissimo, mentre il sogno playoff resta concreto e distante appena un punto.

Succede tutto nel primo tempo. Sono i padroni di casa a sbloccare il risultato al 23’ con Coratella, che risolve una mischia su punizione battuta da Franco. La reazione dei sardi è immediata e al 28’ Feola ristabilisce l’equilibrio. La Costa Orientale Sarda prende in mano il gioco e al 42’ completa la rimonta con Rossi.

Nel finale di frazione, però, i laziali trovano il pareggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Vitelli. Nella ripresa non mancano i capovolgimenti di fronte, ma il risultato non cambia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

referendum

Le riforme al vaglio delle urne: nei precedenti due Sì e due No

Conferme solo per il regionalismo e il taglio dei parlamentari 
Il conflitto

Missili iraniani su Israele Devastati venti condomini

Superati i sistemi di difesa, neanche un morto ma 115 feriti 
L’allarme della Federazione degli internisti

Ospedali in tilt, troppi pazienti e pochi medici

Nell’Isola molti reparti di Medicina in overbooking, carenze di organico dal 14 al 21 per cento 
Cristina Cossu
L’ira degli emigrati. Aeroitalia: regola anti-furbetti

Aerei, beffa sugli sconti per chi ha origini sarde: «Serve il certificato»

Agevolati i parenti sino al terzo grado ma l’autodichiarazione non basta più 
Alessandra Carta
Roma.

Un boato, poi il crollo: sventrati tre palazzi

Due anziani feriti in modo grave, 29 evacuati: l’ipotesi di una fuga di gas 
Comunali in Francia

Parigi non cambia e incorona Grégoire

Anche a Marsiglia un sindaco di sinistra: Payan batte il partito di Le Pen 