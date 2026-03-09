VaiOnline
Serie D.
10 marzo 2026

La Cos rilancia: «Ora la salvezza, poi magari altro» 

La Cos che nelle ultime settimane sembra essere uscita da una fase tanto negativa da averla mandata nella scivolosa zona playout, ora guarda al futuro con ottimismo e magari, perché no, comincia a pensare anche più in grande. «L’obiettivo oggi come a inizio stagione è una salvezza tranquilla, poi quando riusciremo a conquistarla si potrà sperare in altro». Chiarissimo.

È quanto sostenuto su Radiolina da Antonio Demarcus, 25 anni, giovane centravanti della Costa Orientale Sarda che ieri, ospite della trasmissione “L’Informatore sportivo” condotta da Alberto Masu, si è detto ottimista riguardo il prosieguo di un campionato che ha davanti ancora otto partite prima di tagliare il traguardo. Dunque i giochi sono tutt’altro che fatti e la continuità di rendimento sarà fondamentale per tenere vivo il sogno nascosto (più o meno) di una squadra che, in ogni caso, rispetto alla scorsa stagione sta facendo molto bene.

A fine 2024-25 la formazione sarrabese/ogliastrina è retrocessa dopo i playout, conclusione pessima di un campionato particolarmente difficile. Poi è arrivato il ripescaggio ma era già luglio, «quando la stagione praticamente era cominciata», ha ricordato Demarcus, «quindi siamo partiti in ritardo e siamo stati costretti a rincorrere». E il divario iniziale in effetti è stato colmato, perché la squadra «ha fatto un bel girone di andata, chiuso a ridosso dei playoff. Il ritorno è stato un po’ altalenante ma ora ci siamo rimessi in carreggiata e speriamo di andare avanti così».

La situazione: la formazione guidata dal presidente-allenatore Francesco Loi, «col quale mi trovo molto bene, ha un lato umano importante e fa stare tutti tranquilli, non ci manca nulla», sottolinea l’attaccante, al momento è settima a quota 36 punti, a -3 dai playoff e a +4 dai playout. Posizione baricentrica. Dunque basta poco per salire in zona spareggi promozione ma anche per scendere nella fascia che costringe a disputare quelli per la salvezza. E domenica a Tertenia arriva l’Albalonga, terza a quota 40. «Una bella squadra», ammette Demarcus, «negli anni ha giocato i playoff ed è ben attrezzata. È a portata di mano, speriamo di far punti per avvicinarla e allontanarci da chi ci segue». Per poi andare «in crescendo» e tenere vivo il sogno iniziale: «Sperare in altro».

