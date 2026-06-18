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La visita.
19 giugno 2026 alle 00:34

La commissione d’inchiesta sulle periferie in città 

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Visita a Pirri e Giorgino della commissione parlamentare di inchiesta sulle Periferie. La delegazione, guidata dal presidente Alessandro Battilocchio (FI), domani sarà all’Exmè prima e al Villaggio Pescatori poi per incontrare le associazioni, i volontari, i cittadini presenti sul territorio.

Si tratta di un’anticipazione della Giornata nazionale delle periferie urbane che si celebra il 24 giugno, istituita con legge 170/2024. Non solo: la visita a Cagliari rientra tra i tanti eventi in programma per la Settimana delle Periferie (dal 22 al 28 giugno), annunciata in audizione da Stefania Mancini, presidente della Fondazione Charlemagne che ha dato vita all’iniziativa in collaborazione con la commissione di inchiesta e che parteciperà alle attività affianco a Battilocchio. E l’appuntamento in città di domani è un’anticipazione delle iniziative. La commissione d’inchiesta era già stata a Cagliari lo scorso settembre per una delle 40 missioni in tutta Italia. E ancora una volta la meta cagliaritana sarà la prima delle città metropolitane in cui si recheranno i due presidenti per partecipare agli eventi sul territorio.

La visita inizierà di mattina dall’Exmè Domus de Luna (a Pirri), sede operativa e di progettazione per interventi di prevenzione per i giovani e le famiglie in difficoltà. Poi l’incontro con gli operatori e i volontari di TiAbbraccio per proseguire al Villaggio dei Pescatori insieme a Padre Elia, ai sacerdoti della parrocchia e alle persone per conoscere da vicino le attività e le iniziative presenti sul territorio. Dopo il pranzo da Simone, un giovane accompagnato nell’avvio di un’attività cooperativa ispirata al modello “Buoni e Cattivi”, una sosta anche nella Comunità educativa per minori dei Somaschi. (ste. lap.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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