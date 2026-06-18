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Gruppo K.
19 giugno 2026 alle 00:30

La Colombia batte gli uzbeki di Cannavaro (senza Mina) 

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Città del Messico. La Colombia, assente nell'edizione del 2022 in Qatar, ha fatto un ritorno perfetto ai Mondiali. Allo stadio allo stadio Azteca per la prima volta, con 80.000 spettatori ha ottenuto una meritata vittoria (3-1) con l'Uzbekistan, al debutto assoluto nel torneo iridato. Guidati e ispirati dall'attaccante del Bayern Monaco Luis Diaz, autore di un gol e di un assist, con il cagliaritano Yerry MIna in panchina, i Cafeteros si sono portati da soli in testa al gruppo K con tre punti, beneficiando del deludente 1-1 del Portogallocontro la RD Congo.

Al 40' il vantaggio del terzino del Crystal Palace Daniel Munoz non ha piegato l'Uzbekistan che nella ripresa, con due cambi di Cannavaro, ha pareggiato al 15' con Abbosbek Fayzullaev, si tuiro di Shomurodov respinta male da Camilo Vargas. Quattro minuti dopo Luis Diaz ha riportato in vantaggio la sua squadra, che ha chiuso il contro con Jaminton Campaz al 99’.

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