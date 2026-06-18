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Carbonia.
19 giugno 2026 alle 00:31

La cocaina nascosta in casa trovata dai cani addestrati 

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È di un quarantanovenne denunciato e una decina di grammi di cocaina sequestrati il bilancio di un‘operazione antidroga messa in atto ieri mattina dai carabinieri della Compagnia di Carbonia. L’uomo, A. M., segnalato alla Procura della Repubblica ma lasciato in stato di libertà, è ora accusato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

Gli investigatori di Carbonia e di Narcao, che sono stati supportati dal Nucleo cinofili inviato da Cagliari, hanno così dato concretezza ai sospetti ricaduti da tempo nei confronti dell’uomo di 49 anni. È così stata organizzata la perquisizione domiciliare e per garantirne il risultato un ruolo fondamentale l’hanno avuto i cani antidroga, che a un certo punto hanno indirizzato la ricerca in un punto ben preciso, praticamente senza margini di errore. Grazie a questo intervento, nell’abitazione in cui l’uomo risiede sono stati ritrovati una decina di grammi di cocaina, materiali ritenuti idonei a confezionare e a ripartire la droga. Per l’uomo è scattata la denuncia. Resta a piede libero in attesa del processo.

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