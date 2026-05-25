La città si risveglia senz’acqua: nessun preavviso da Abbanoa 

Una normale prassi quotidiana come svegliarsi e andare a lavarsi il viso si è trasformata in una brutta sorpresa per i cittadini di Quartucciu. Ieri mattina, infatti, tutta la città si è ritrovata senz’acqua. Nessun preavviso e nessuna comunicazione, con decine di famiglie e attività commerciali che hanno iniziato a segnalare il disservizio ad Abbanoa, i social invasi di post e commenti.

Solo a fine mattinata è comparso l’avviso relativo all’intervento in corso da parte di Abbanoa per la riparazione di una condotta in via Raffaele Piras. I tecnici sarebbero intervenuti per una perdita improvvisa che ha reso necessaria la sospensione dell’erogazione in tutto il centro urbano tra cui le vie: Piras, Mandas, Nazionale, Eritrea, Monte Spada, Degli Ulivi e Delle Serre. Tra i cittadini colpiti dal disservizio c’è anche Marcella Cocco, residente nella zona di San Pietro Pascasio. «Quando mi sono svegliata e sono andata a lavarmi il viso ho trovato il rubinetto a secco», racconta. «Una sorpresa molto spiacevole. Se fossimo stati avvisati per tempo avremmo potuto organizzarci. Ho dovuto rimediare con alcune bottigliette d’acqua che avevo in casa». Tra i primi ad attivarsi per informare la popolazione è stato il consigliere Simone Santabarbara. «Non appena ho ricevuto le chiamate dei cittadini mi sono attivato per avvisare sui social e nei gruppi whatsapp, era necessario raggiungere il maggior numero possibile di residenti. Anche per me è stata una brutta sorpresa», spiega.

Il sindaco Pietro Pisu chiede ad Abbanoa un intervento definitivo sulla rete idrica di Quartucciu. «Domenica sera è stato rilevato un guasto nella condotta di via Raffaele Piras. L’intervento di riparazione è stato rinviato alla mattina di ieri senza alcun preavviso, causando ulteriori disagi ai residenti. In diverse zone del centro abitato le condotte stanno diventando un problema serio e non più rinviabile. Nella stessa via Piras, negli ultimi mesi, si sono verificati numerosi interventi per perdite ricorrenti. Abbanoa deve dare priorità a un intervento risolutivo, sostituendo la condotta in un’arteria che rappresenta una delle strade principali di Quartucciu».



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