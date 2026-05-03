La cinquina del MAsainas per la vetta, l’Isili a valanga 

Atl. Masainas 5

Villamassargia 1

Atl. Masainas : Bove, Carsetti, P. Uccheddu, Porcu, Melis, Biccheddu, Giovagnoli (65’ Congiu), F. Mura (74’ Lindiri), Achenza, Suella, M. Mura (85’ Musa). Allenatore Tinti.

Villamassargia : Ballocco, Cocco, Cogotti, Contini, Congiu, Cuccu, Doneddu, Fenu, Murgia, Pilleri, Pusceddu. Allenatore Piras.

Arbitro : Porceddu di Cagliari.

Reti : 33’ Carsetti, 36’ e 63’ Suella, 55’ Cocco, 82’ Biccheddu, 91’ Musa.

L’Atletico di Masainas regola il derby col Villamassargia con un perentorio 5-1 e si prende la testa della classifica. Ora solo la vittoria domenica prossima nell’altro derby contro il Perdaxius darà ai giocatori di Tinti la certezza matematica della vittoria del campionato. La sblocca Carsetti di testa su cross di Achenza. Poi subito dopo Suella, con un facile appoggio su assist di F. Mura, firma il raddoppio. A inizio ripresa accorcia Cocco a dimostrazione che gli ospiti non regalano nulla e onorano il campionato. A questo punto l’Atletico vede i fantasmi: sa di liberazione il 3-1 di Suella su invito di Achenza. A 10’ dal termine la palla fuoriesce da una mischia sino al limite dell’area e Biccheddu indovina il 4-1. Il Masainas va sul velluto nel recupero con il gol di rapina di Musa per il 5-1 definitivo.

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