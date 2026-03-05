La Cina in frenata: crescita sotto il 5%, la più bassa dal ’91 

Pechino. In Europa numeri del genere farebbero stappare bottiglie di champagne. Eppure in Cina le stime di una crescita tra il 4,5 e il 5% per il 2026 suonano come un campanello d'allarme per la seconda economia mondiale, soprattutto se si considera che si tratta del dato più basso dal 1991 (se si esclude il 2020 quando le previsioni non vennero fatte causa Covid).

Le nuove stime, diffuse sotto gli occhi di Xi Jinping dal premier Li Qiang in apertura dell'Assemblea nazionale del popolo, si affianca all'altro annuncio di giornata, ovvero un aumento del 7% della spesa militare, la seconda più alta al mondo dopo quella statunitense: cifre che confermano le priorità strategiche, ma si abbassano (seppur di poco) rispetto agli ultimi anni. E da tenere in considerazione in ottica Taiwan, citata nel discorso di Li per ribadire che si tratta di un affare della Cina e che Pechino non ammetterà interferenze esterne.

Il punto più importante rimane comunque quello sulla crescita. Una stima attesa, anticipata dai dati provinciali diffusi nelle scorse settimane. In particolare dal Guangdong, la più grande economia provinciale del Paese, che aveva indicato un target tra 4,5% e 5% e aveva chiuso il 2025 con una crescita del 3,9%, sotto le aspettative. A pesare sul bilancio cinese c'è una domanda interna debole, tensioni commerciali e soprattutto la prolungata crisi del settore immobiliare, che è stato a lungo uno dei principali motori della crescita cinese. Il comparto, arrivato a incidere fino a quasi un quarto dell'economia, che ha subito un forte ridimensionamento negli ultimi anni con il calo dei prezzi delle abitazioni e delle entrate derivanti dalla vendita dei terreni, mettendo sotto pressione anche i conti delle amministrazioni locali.

L’obiettivo del governo cinese è quindi far ripartire i consumi. Sul mercato del lavoro Pechino punta a mantenere il tasso di disoccupazione urbana attorno al 5,5% e a creare oltre 12 milioni di nuovi posti di lavoro nelle città, mentre resta elevata la disoccupazione giovanile, che negli ultimi anni ha superato il 16% e aveva toccato un picco superiore al 21% nel 2023 prima della revisione metodologica dei dati ufficiali.

RIPRODUZIONE RISERVATA