La chirurgia robotica non è uno standard 

C hirurgia robotica in senologia. Nuova frontiera?

La prima procedura robotica in senologia è stata eseguita nel 2015 a Seoul. Le evidenze disponibili indicano che la tecnica è sicura nel breve periodo, con tassi di complicanze sovrapponibili o inferiori rispetto alla chirurgia tradizionale. Alcuni studi segnalano una ridotta incidenza di necrosi del complesso areola-capezzolo. Sul piano estetico offre indubbi vantaggi, grazie a incisioni meno visibili. Tuttavia comporta tempi operatori più lunghi e costi superiori; inoltre non esistono studi di ampie dimensioni e dati a lungo termine sugli esiti oncologici. Per tali ragioni non è ancora standard di cura, in attesa di ulteriori conferme scientifiche.