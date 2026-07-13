La cena dell’Airc per la ricerca 

Si rinnova domani, alle 20, per il dodicesimo anno consecutivo l’appuntamento con “Una Cena per la Vita”, l’evento promosso dal comitato Sardegna della Fondazione Airc. È aperto alla cittadinanza e registra ogni anno una grande partecipazione consentendo di raccogliere importanti fondi da destinare al lavoro dei ricercatori Airc impegnati nello sviluppo di progetti per la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro. Un’elegante tavola lunga 50 metri e allestita nella Corte in Giorgino che accoglierà in un’atmosfera suggestiva 180 commensali. Potranno degustare una cena sotto le stelle nei profumi e nei sapori dell’estate. Un’occasione per vivere una serata speciale e dare il proprio contributo alla ricerca oncologica in modo da rendere il cancro sempre più curabile. Il comitato sardo dell’Airc attivo dal 1991con l’obiettivo di promuovere appuntamenti di informazione e di raccolta fondi c he si affiancano alle campagne nazionali della fondazione.

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