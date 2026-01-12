VaiOnline
Caso Resinovich.
13 gennaio 2026 alle 00:35

La Cassazione boccia Visintin 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Trieste. Per la prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi, è «inammissibile» il ricorso dell’avvocato Paolo Bevilacqua - difensore di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich - che chiedeva un incidente probatorio per una perizia medico-legale. I giudici sono stati severi: oltre a giudicare inammissibile il ricorso, hanno condannato Visintin a pagare le spese legali e a versare 3mila euro alla Cassa delle Ammende. Nelle motivazioni della sentenza del 18 novembre 2025, depositate nei giorni scorsi, l’ammenda deriva dai «profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso». La difesa di Visintin aveva proposto ricorso sostenendo «l'abnormità» dell’ordinanza del gip del 30 giugno 2025, che rigettava l’incidente probatorio per «accertare le cause, le modalità, la data della morte, nonché il luogo di permanenza della salma di Liliana Resinovich». Per la Cassazione il provvedimento«non è abnorme» e «non si pone al di fuori del sistema».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari affonda a Genova

Luvumbo spreca la palla del pari, poi scende il buio: 3-0 
l nello sport
Il progetto

A Nuoro pronto lo sbarco dei primi centri di ricerca

Comuni e Provincia: interventi per potenziare la ricettività Gli imprenditori: subito atti concreti su formazione e viabilità 
Marilena Orunesu
Trasporti

La continuità aerea non decolla

Luca Mascia
Nell’Isola mancano all’appello 1.500 professionisti

Emergenza infermieri  e pazienti in corridoio: «Ospedali al collasso»

La denuncia del sindacato NurSind: «Al Brotzu Medicina fuori controllo» 
Cristina Cossu
Il disservizio.

Ogliastra, mammografie sospese

Roberto Secci
Lo scontro

Scuole, il Governo commissaria l’Isola

Regione sotto accusa (insieme ad altre tre) per la mancata approvazione del dimensionamento 
Governo

Giustizia, referendum il 22 e il 23 marzo È scontro, via ai ricorsi

La decisione del Consiglio dei ministri M5S: date troppo vicine, hanno paura  
Padova

Studentessa sparita, la pista social

A vuoto le ricerche di Annabella Martinelli. Il giallo dei profili cancellati  